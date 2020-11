Remnant - From the Ashes: Mehr als 2,5 Mio. verkaufte Einheiten

PC XOne PS4

Dem im August 2019 erschienenen Remnant - From the Ashes (im User-Artikel) gelang auf Steam ein sehr guter Start, befand es sich doch eine Zeitlang auf dem ersten Platz der Verkaufscharts. Ebenfalls dazu beigetragen, dass der Titel von der breiten Masse der Spielerinnen und Spieler wahrgenommen wurde, dürfte die Gratis-Aktion im Epic Games Store im August dieses Jahres haben.

Neben dem Hauptspiel veröffentlicht das Entwicklerstudio Gunfire Games für den Actiontitel in den vergangenen Monaten die Download-Inhalte Swamps of Corsus (der einen Rogulike-Modus bietet) und Subject 2923 (der die Handlung abschließt und unter anderem neue Gebiete umfasst).

Kürzlich gab der Publisher Perfect World Entertainment aktuelle Verkaufszahlen für das Franchise bekannt, die sich auf alle Plattformen (PC, Xbox One und PS4) beziehen. Demzufolge wurde die Anzahl von 2,5 Millionen verkaufter Einheiten überschritten. Während das Hauptspiel um die 1,7 Millionen Mal erworben wurde, erreichen die beiden DLCs derzeit etwa eine Million Verkäufe.

Solltet ihr einen Kauf erwägen, könnte die bevorstehende Steam-Herbstaktion und der Black-Friday-Sale im Epic Games Store etwas für euch sein: In beiden Fällen wird der Preis für Remnant - From the Ashes – nicht aber für die Erweiterungen als Einzelkauf – um 50 Prozent gesenkt sein. Die die seit kurzem erhältliche Komplettausgabe wiederum kann zu einem Rabatt von 25 Prozent erstanden werden.