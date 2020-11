PM: Black Friday 2020 – Best Value Games aus dem Sale (Sony Playstation Blog)

PS5

Schnäppchen-Alarm im PlayStation Store: Zum Black Friday 2020 erwarten euch bis zum 30. November 2020 wieder jede Menge unschlagbare Angebote, darunter absolute Blockbuster wie The Last of Us Part II, Final Fantasy VII Remake, Marvel’s Avengers, NBA 2K21, Persona 5 Royal oder Resident Evil 3. Die PS4-Meilenesteine könnt ihr natürlich auch auf PS5 spielen und profitiert dabei meist noch von den optimierten Ladezeiten der ultraschnellen SSD sowie höherer Auflösung und stabileren Bildraten. Um euch die Qual der Wahl aus der riesigen Auswahl etwas zu erleichtern, haben wir hier ein paar Vorschläge für Best Value Games, die euch viel Spiel für wenig Geld bieten.

In dem Action-Adventure Ghost of Tsushima von Sucker Punch Productions, den Entwicklern von PlayStation-Hits wie Infamous:Second Son oder Sly Cooper, reist ihr zurück in das Jahr 1274 und verteidigt die Insel Tsushima vor den einfallenden Mongolen. In der Rolle des letzten überlebenden Samurais Jin Sakai stellt ihr euch dem Mongolen-Anführer Khotun Khan und seiner riesigen Invasionsarmee und sollt die Einwohner vom Joch der Aggressoren befreien. Dabei findet ihr schnell heraus, dass Jin keineswegs ein eindimensionaler Actionheld mit Schwert und Bogen ist, sondern ein vielschichtiger Charakter, der seine Handlungen und seinen eingeschlagenen Weg immer wieder hinterfragt. Optisch opulent und spielerisch ein absoluter Hochgenuss – ein PS4-Meisterwerk, das ihr unbedingt erleben müsst. Auf PS5 nutzt das Game die Vorteile des PS5 Game Boost und ihr könnt das Abenteuer mit blitzschnellen Ladezeiten und knackscharfer Auflösung (nochmals) genießen.

In dem im wahrsten Sinne des Wortes galaktischen Abenteuer STAR WARS Jedi: Fallen Order von Respawn Entertainment übernehmt ihr die Rolle des jungen Padawan Cal Kestis, der als einer der wenigen Jedi-Schüler die Order 66 überlebt hat. Euer trauriges Dasein auf dem Schrottplaneten Bracca endet, als ihr die Macht nutzt, um einen Freund zu retten und damit die Aufmerksamkeit des Imperiums und seiner Häscher auf euch zieht. Was folgt, ist eine atemberaubende Hetzjagd durch die Galaxis, die nicht nur eingefleischten Star Wars-Fans die Freudentränen in die Augen treiben wird. Ein Tipp: Wenn ihr auf die lohnenswerte Deluxe Edition upgraden möchtet, bekommt ihr das Deluxe-Upgrade separat bis zum 1.12. für gerade einmal 6 Euro im Store. Dann dürft ihr euch zusätzlich auf Director’s Cut Videos, ein digitales Art Book sowie Kosmetik-Skins freuen.

Ihr mögt Fun-Racer? Dann ist das geniale HD-Remake des PlayStation One-Klassikers Crash Team Racing genau richtig für euch. Ihr könnt alleine, online oder mit bis zu vier Freunden im lokalen Split-Screen in rasanten Rennen um die Pole-Postion kämpfen und beweisen, wie gut ihr die virtuellen Strecken meistert. Ein absolutes Gute Laune-Game, das ihr jetzt radikal reduziert im Store herunterladen könnt. Wenn ihr das komplette Kart-Paket möchtet, dann greift am besten gleich zur Nitros Oxide Edition, die neben dem Hauptspiel noch üppige Skinpakete, ein exklusives Luftkissenboot-Kart und die Charaktere Nitros Oxide, Crunch, Zern und Zam beinhaltet.

Ach, immer nur Apokalypse auf der Erde. Wie wäre es denn mal mit einem Rollenspiel, in dem ihr den Weltraum erkundet und euch mit einem fiesen Megakonzern anlegt? Dann dürfte euch The Outer Worlds von Obsidian Entertainment, den Machern von Fallout: New Vegas oder Pillars of Eternity, richtig gut gefallen. In dem Einzelspieler-RPG verschlägt es euch in das weit entfernte Halcyon-System, in dem sich vor geraumer Zeit Kolonisten und Firmen angesiedelt und den Kapitalismus auf die Spitze getrieben haben. Die Menschen sind kaum mehr als Arbeitssklaven der Konzerne und müssen bis zum Umfallen schuften. Dabei könnt ihr natürlich nicht tatenlos zusehen und mischt euch je nach eurem Lieblings-Spielstil mit brachialer Waffengewalt oder mit umwerfendem Charme in den Konflikt ein. Ob euer selbst kreierter Charakter dabei moralfrei vorgeht oder sich an Recht und Gesetz hält, das entscheidet ihr ganz alleine.

Über 70% Rabatt auf die umfangreiche Ultimate Edtion mit den kompletten Season Pass-Inhalten, zum Beispiel neue Episoden und die Remastered Versionen von Assassin’s Creed III und Assassin’s Creed Liberation – das ist ein wirklich starkes Angebot. Habt ihr noch nicht die riesige offene Spielwelt von Assassin’s Creed Odyssey erkundet und euch in der Rolle eines männlichen oder weiblichen Protagonisten in der alternativen Version des Peloponnesischen Krieges ausgetobt – dann ist jetzt die perfekte Gelegenheit dafür. Das Open-World-Rollenspiel mit hohem Actionanteil wird euch locker 80 bis 100 Stunden beschäftigen, wenn ihr nicht nur der spannenden Hauptstory folgt, sondern euch auch den abwechslungsreichen Nebenmissionen widmet.

Fettes Lizenzpaket, bis zu 22 Spieler Online-Matches und der starke Volta Straßenfußball-Modus: Mit FIFA 21 werden Fans des runden Leders wieder bestens bedient und ihr könnt euch alleine, online oder lokal mit Freunden auf den virtuellen Rasen begeben und heiße Matches austragen. Und das natürlich auch auf PS5, denn das Upgrade ist in der FIFA 21 Ultimate Edition PS4 & PS5 gleich mit dabei. Zusätzlich bekommt ihr noch satte Boni, wie Gold-Packs, FUT-Trikots & Stadionobjekte und den französischen Stürmer Kylian Mbappé-Leihitem! Übrigens: Die FIFA 21 Beckham Edition PS4 & PS5 sowie die FIFA 21 Champions Edition PS4 & PS5 sind ebenfalls im Angebot und zum noch bis zum 1. Dezember 2020 Schnäppchenpreis im Store zu bekommen.

Welches dunkle Geheimnis verbirgt sich in dem Gebäude des Federal Bureau of Control und wie werdet ihr die Angriffe der mysteriösen Macht überleben? In dem Action-Adventure Control tretet ihr als neue Chefin des FBC gerade eure Stelle an und bekommt es schon gleich mit einer seltsamen Macht zu tun, die Mitarbeiter in Monster verwandelt und euch an den Kragen will. Zum Glück verfügt ihr auch über besondere Kräfte und eine Waffe, die sich auf magische Weise in euren Händen verwandelt. Das Abenteuer ist nicht nur technisch perfekt, sondern wird euch mit seiner herrlich düsteren Atmosphäre und den vielen Rätseln garantiert lange in seinen Bann ziehen. Schnappt euch am besten gleich die stark reduzierte Ultimate Edition mit den beiden fantastischen Erweiterungen La Fondation und EMA.