PM: Rainbow Six Siege erscheint auf PS5 (Sony Playstation Blog)

Seid gerüßt Operator. Das Team von Ubisoft möchte ein Update zu Tom Clancys Rainbow Six Siege auf PlayStation 5 veröffentlichen. Bitte lest weiter weiter, genießt es und macht euch bereit, in die nächste Generation einzusteigen. – Tim Turi

Wir dürfen euch endlich sagen, dass eine native PS5-Version von Tom Clancy’s Rainbow Six Siege ab 1. Dezember erhältlich sein wird. Die PS5 Version wird mit Year 5 Season 4 verfügbar sein! Wir freuen uns, weitere Informationen über die erweiterte Erfahrung von Rainbow Six für PS5-Spieler zu teilen.

PS5-Spieler werden die Spannung von Rainbow Six Siege mit den höchsten Grafikeinstellungen der Konsolenversion erleben können. Ihr könnt euch mit der passenden Hardware zwischen Performance oder Auflösung entscheiden:

Die grafische Leistung der PlayStation 5 ermöglicht eine bessere Beleuchtung und Verbesserung der Schärfentiefe, insbesondere auf große Entfernungen. Die euch bekannten Karten erstrahlen in neuem Licht und offenbaren vielleicht sogar Details, die ihr bisher übersehen habt.

Der Performance-Modus, der 120 Bilder pro Sekunde zum Ziel hat, lässt das Gameplay noch geschmeidiger wirken. Die stabile FPS von Siege hält selbst unter unglaublicher Belastung stand, wie etwa Breach Charges, die zerstörerische Explosionen verursachen. Die 120 Bilder pro Sekunde müssen von eurem TV unterstützt werden, also seht in den Spezifikationen nach, um das meiste aus dem Spiel herauszuholen.

Dank der SSD der PS5 können Spieler schneller als zuvor ins Spiel springen und mit dem Spielen beginnen. Die Ladezeit der Karte war noch nie so kurz, sodass ihr schnell von eurer Operator-Auswahl zur Vorbereitungsphase springen könnt.

Die neue Erfahrung von Rainbow Six Siege für PS5 ist jedoch nicht nur auf die grafischen Erweiterungen limitiert, denn das Spiel stürzt sich auch in den neuen DualSense Wireless-Controller. Sein haptisches Feedback und die adaptiven Trigger sorgen für eine bessere Immersion und verbesserte Reflexe in den wichtigsten Gefechten. Die Effekte waren noch nie so nah und das Schießen noch nie so präzise.

Dank der adaptiven Trigger des DualSense fühlt sich der R2-Trigger des Controllers wie ein echter Abzug einer Waffe an. Ihr werdet ein neues Gefühl erleben, das sich der Waffenkategorie und den Schuss-Gadgets anpasst. Es gibt neben dem weichen und geschmeidigen Widerstand einer Pistole bis hin zum hohen Ausschlag eines LMG auch Unterschiede zwischen Einzelschuss und Vollautomatik, was für ein bisher unerreichtes Gameplay-Gefühl sorgt.

Ihr werdet außerdem aufgrund des haptischen Feedbacks mittendrin statt nur dabei sein. Das haptische Feedback ist dynamisch und immersiv und passt sich an alles an, was rund um euch geschieht. Waffen, Explosionen, Gadgets und so weiter leiten dieses Feedback direkt zu euren Händen um.

Solltet ihr die PS4-Version von Rainbow Six Siege besitzen und euch eine PS5 zulegen wollen, dann könnt ihr das Spiel ohne zusätzliche Kosten aufwerten. Jeglicher Fortschritt und alle Spielgegenstände bleiben beim Wechsel auf die neue Konsole erhalten. Besitzt ihr eine physische Kopie, könnt ihr die neue Version nur in Anspruch nehmen, wenn ihr eine PS5-Konsole mit Laufwerk besitzt.

Wenn ihr euch eine PS5 kaufen möchtet, könnt ihr euren Fortschritt und alle Spielgegenstände beim Wechsel der Konsolen behalten, solange ihr auf PS4 oder PS5 spielt

Cross-play steht auch zur Verfügung, wenn ihr auf PS4 oder PS5 spielt!

Lasst euch die neuesten Updates wie 120 FPS, 4k, schnellere Ladezeiten und den Funktionen des DualSenseWireless-Controllers mit der PS5-Version von Siege nicht entgehen. Schließt euch dem RainbowSix-Team auf PS5 am 1. Dezember an. Wir freuen uns schon auf euch, wenn ihr im Dezember und den kommenden Monaten neue Updates und Inhalte mit uns gemeinsam erleben werdet.