PM: Fortnite kündigt das monatliche Abonnement Fortnite Crew an (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Hey, PlayStation Fortnite-Spieler!

Heute stellen wir euch eine neue, geniale Möglichkeit vor, wie ihr an spannende Fortnite-Inhalte herankommt: Fortnite Crew! Wenn ihr zu der Art von Fortnite-Spielern gehört, die gerne mit jeder neuen Saison den Battle Pass besitzen oder neue Items zu ihrem Spind hinzufügen wollen, ist dieses neue Abonnement besonders praktisch.

Fortnite Crew startet am 2. Dezember mit der Veröffentlichung von Kapitel 2 – Saison 5. Heute möchten wir uns etwas näher anschauen, was alles in eurem Fortnite Crew-Abonnement enthalten ist!

Mit einem Fortnite Crew-Abonnement habt ihr immer Zugriff auf den Battle Pass der aktuellen Saison.

Vielleicht fragt ihr euch: „Was ist, wenn ich das Abo erst abschließe, nachdem ich den Battle Pass schon erhalten habe?“ Keine Sorge: Wenn ihr bereits den aktuellen Battle Pass habt, werden 950 V-Bucks auf euer Konto zurückerstattet! Vielleicht fragt ihr euch außerdem: „Behalte ich immer noch den Battle Pass, wenn mein Abonnement beendet ist?“ Und noch einmal, macht euch keine Sorgen: Der Battle Pass einer Saison bleibt weiterhin in eurem Besitz, auch wenn euer Abonnement während dieser Saison endet.

Jeden Monat erhaltet ihr 1.000 V-Bucks als Teil eures Fortnite Crew Abonnements! Und ja, das ist ein Zusatz zu den V-Bucks, die ihr mit eurem enthaltenen Battle Pass-Zugriff freischalten könnt.

Als Teil von Fortnite Crew erhaltet ihr außerdem ein monatliches Fortnite Crew Pack, ein exklusives Paket mit einem neuen Outfit sowie mindestens einem neuen passenden Zubehör (wie ein Gleiter, eine Spitzhacke oder ein Emote). Alle Pack Items gehören euch, auch wenn ihr das Abonnement kündigt.

Im allerersten Crew Pack ist die Kaiserin des Kosmos Galaxia (mit zusätzlichem Outfit) enthalten, zusammen mit ihrer Cosmic Llamacorn Spitzhacke und ihrem Fractured World Rückendecker. Mit ihrem Ross als Spitzhacke und der ganzen Welt im Rücken ist Galaxia bereit für den Kampf.

In Zukunft werden wir auch weiterhin das Paket des nächsten Monats präsentieren, bevor der laufende Monat endet.

Ein Fortnite Crew-Abonnement kann ab dem Start von Kapitel 2 – Saison 5 im Item-Shop oder über den Battle Pass-Kaufbildschirm erworben werden. Ihr könnt es jederzeit kündigen.

Wir freuen uns darauf, euch diese Möglichkeit zu bieten, damit ihr euer Fortnite-Erlebnis optimal nutzen könnt, wenn im nächsten Monat die fünfte Saison beginnt!