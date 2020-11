PM: Spürt das nächste Level mit FIFA 21 für PlayStation 5 ab 4. Dezember (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

allo zusammen!

Es sind nur mehr knapp zwei Wochen bis zur Veröffentlichung von FIFA 21 auf PlayStation 5 am 4. Dezember, also möchten wir euch einen tieferen Einblick in das nächste Level von EA SPORTS FIFA sowie erste Informationen zur Implementation des unglaublichen neuen DualSenseWireless-Controller geben.

Willkommen bei FIFA 21 auf PlayStation 5.

Eines der aufregendsten Dinge, das ihr unbedingt erleben müsst, ist der neue PlayStation 5 DualSenseWireless-Controller.

Ob ihr in letzter Sekunde ein Tor verhindert oder von außerhalb des Sechzehners den Ball auf die Latte knallt, das haptische Feedback des DualSenseWireless-Controllers reagiert auf alles, was auf dem Platz passiert. Dank der erweiterten Kontrolle über die Intensität und den Stellen des haptischen Feedbacks werdet ihr starke Schüsse mit Links durch die Vibrationen auf der linken Seite des Controllers spüren. Es gibt intensiveres Feedback, wenn ihr jemanden direkt von vorne tackelt im Vergleich zum Gerangel bei Eckstößen oder Freistößen.

Die adaptiven Trigger des DualSenseWireless-Controllers ermöglichen einen erhöhten Widerstand mit schwindender Ausdauer, wodurch ihr die Müdigkeit der Spieler mit abfallender Fitness zu spüren bekommt. Dies alles wird es nur für PS5 geben. Wir freuen uns schon darauf, wenn ihr den Unterschied des DualSenseWireless-Controllers bei FIFA 21 spürt, der euch mit zuvor ungeahnten Möglichkeiten tiefer in ein Match eintauchen lässt.

Ebenso exklusiv für PS5-Spieler sind die PlayStation Activities, die euch vom Home-Bildschirm der PlayStation 5Konsole direkt zu eurem Lieblingsmodus schicken. Ihr werdet zusammen mit den blitzschnellen Ladezeiten dank der Rechenleistung der PS5 also schneller als je zuvor in einem Match landen. Es dauert weniger als zwei Sekunden, bis ihr vom Menü vor dem Spiel bis zum Anstoß gelangt. Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen Fans der Arena vor dem Anstoß entschuldigen!

Dank der erhöhten Rechenleistung können wir außerdem einen großen Schritt in Sachen visueller Qualität machen, damit die Spieler und Stadien noch besser aussehen.

Unser neues „Deferred Lighting“-System namens LiveLight Rendering erschafft ultrarealistische Fußballumgebungen. Es warten grafisch umwerfende Nachbauten der größten Fußballstadien der Welt auf euch wie Anfield und Parc des Princes, die noch lebensechter wirken.

LiveLightRendering verbindet sich auch mit angespannten Muskeln und Haarsträhnen, um das nächste Level der Details bei Spielern hervorzurufen und die bisher detailliertesten Modelle von den größten Stars der Welt wie Kylian Mbappé und Trent Alexander-Arnold zu ermöglichen.

Noch dazu haben wir eine neue Gameplay-Kamera, die für einen frischen Blickwinkelt sorgt. Die EA SPORTS GameCam wurde vom Look und Feeling der besten Fußballübertragungen inspiriert und stellt einen großen Unterschied dar. Wir hoffen, sie wird euch gefallen.

Wir alle vermissen es, im Stadion zu sein und unseren Lieblingsteams und -spielern zuzusehen. Wir kennen die unglaublichen Szenen und Klänge der Fans, die Fußball zu dem machen, was es ist.

Wir legen in FIFA 21 einen Zahn zu und erzeugen unglaubliche Stadionatmosphären und ein Fußballspektakel, das seinesgleichen sucht.

Die Funktion PreMatchLive steuert eine Reihe neuer Videosequenzen für noch mehr Spieltag-Immersion bei. Ihr seht unter anderem, wie die Fans in das Stadion strömen, und erschaffen so die bisher authentischste Spieltag-Erfahrung.

Zusätzlich können wir die unglaublichen Momente eines Siegtores der UEFA Champions League oder einen Ausgleich, der vor dem Abstieg rettet, besser in Szene setzen. Die neuen BigGoalMoments zeigen euch die besten Szenen nach wichtigen Toren, sowohl auf der Tribüne als auch auf dem Feld.

Dank FIFA 21 auf PS5 können wir die natürlichsten Bewegungsabläufe und Verhaltenseisen bisher entwickeln.

Die Responsive Multi-Touch Animations sorgen für das nächste Level an Realismus und erweitern die visuelle Qualität und Reaktionsfähigkeit der mit dem Ball verbundenen Animationen, weshalb ihr beweglicher seid und mit den über 700 neuen Animationskombinationen mehr Kontrolle über den Ball habt.

Wir können sogar das Verhalten der Spieler noch realistischer im Vergleich zu vorherigen EA SPORTS FIFA-Spielen dank der Off-Ball Humanization gestalten. Die Spieler nehmen noch menschlichere Züge an und wischen sich nach einem Lauf den Schweiß aus ihrem Gesicht, verlangen nach einem Pass und atmen nach einem Springt tief durch. Das alles lässt die Athleten in FIFA 21 auf PS5 noch lebendiger wirken.

Zu guter Letzt können wir über den Beide-Versionen-Anspruch von FIFA 21 für PlayStation reden. Ihr könnt mit diesem Upgrade-Programm eure PlayStation4-Version von FIFA 21 kostenlos* und zu jeder Zeit ab der Veröffentlichung am 4. Dezember bis zur Veröffentlichung von FIFA 22 auf die PlayStation5-Version aufwerten! Außerdem besteht die Möglichkeit, jeglichen Fortschritt und alle Inhalte, die ihr bisher in FIFA Ultimate Team und VOLTA FOOTBALL erspielt habt, in die neue Generation der PS5 mitnehmen.

Freut euch auf den Sprung der visuellen Qualität, die blitzschnellen Ladezeiten und mehr mit FIFA 21 für PS5. Hoffentlich hat euch dieser Bericht über einige der neuen Funktionen, die den Spieltag noch realer wirken lassen, gefallen.

Wir freuen uns schon mit euch auf das nächste Level mit der Veröffentlichung von FIFA 21 für PS5 am 4. Dezember!

*Es gelten die Nutzungsbedingungen: ea.com/dual-entitlement.