Hitman 3: PC-Version mit besonderer Optimierung / Raytracing per Patch

Ab dem 20. Januar 2021 werdet ihr einmal mehr in die Glatze von Agent 47 schlüpfen können und in Hitman 3 zahlreiche kleine und große Ziele ausschalten. Erscheinen wird das Meuchelmörder-Abenteuer auf allen gängigen Plattformen, also PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC und dank Cloud-Technologie sogar auf der Nintendo Switch. Falls ihr die World of Assassination auf dem Rechenknecht bereisen wollt, dann dürft ihr euch über die neue Partnerschaft von Entwickler IO Interactive mit Intel freuen. Durch diese soll Hitman 3 auf Heimcomputern besonders gut laufen und aussehen.

Wir freuen uns bekanntzugeben, dass wir eine Partnerschaft mit Intel eingegangen sind, um PC-Spielern von Hitman 3 die bestmögliche Performance und Optimierung zu bieten.

So heißt es auf der offiziellen Homepage des Spiels dazu. Schon bei Release soll der Titel demnach bestens auf Highend-PCs und Mehrkern-CPUs laufen, im Laufe des Jahres 2021 sollen weitere Performance-Updates folgen. So soll der Titel auf Systemen mit Prozessoren, die acht Kerne oder mehr haben, mehr Menschenmassen in Dubai bieten und in Dartmoor werdet ihr deutlich mehr von der Umgebung zerstören können. Dank Variable Rate Shading (VRS) wird das Spiel GPU-Ressourcen sinnvoller priorisieren und irgendwann im Jahr 2021 wird auch Raytracing via Patch nachgeliefert.

Nicht erwähnt wird in dem Text, wie der Support für Nutzer einer AMD-Recheneinheit aussieht. Durch die Partnerschaft könnte zumindest der Verdacht entstehen, IO würde Intel-Systeme bevorzugen, das ist zu diesem Zeitpunkt aber natürlich reine Spekulation. Egal aber, auf welcher Konfiguration ihr spielt: Wenn ihr direkt bei Release losmeucheln wollt, dann müsst ihr den Epic Games Launcher installieren. Denn Hitman 3 wird ein Jahr zeitexklusiv im Epic Games Store erscheinen. Den Fortschritt aus Hitman 2 (im Test, Note: 8.5) dürft ihr aber trotzdem übertragen, egal wo ihr den Vorgänger gespielt habt.