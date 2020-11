Crusader Kings 3: Beherrscht euer Aussehen mit dem Ruler Designer

PC Linux MacOS

Unter den Strategie-Titeln von Paradox ist Crusader Kings 3 (im Test, Note 7.5) die Mittelalter-Sandbox. Hier steht vor allem die Interaktion der Herrscher mit ihren RPG-Werten im Vordergrund. Eure Entscheidungsfreiheit dabei ist mit dem jüngsten Update auf Version 1.2 weiter gewachsen, denn nun könnt ihr mit einem umfassenden Charakter-Editor das Äußere eures Herrschers anpassen. Dazu könnt ihr weitere Faktoren wie das Startalter und die sexuelle Orientierung bestimmen (oder auswürfeln lassen).

Der Editor ist auch deshalb spannend, weil sich bei den Nachkommen eures Alter Egos markante Gesichtsmerkmale als erkennbares Markenzeichen der Dynastie weitervererben können.

Daneben bringt der Patch weitere Features und Verbesserungen wie das sibirische Heidentum als neuen annehmbaren Glauben oder die Todesliste mit dem Überblick über alle in Schlachten Gefallene, Morde und so weiter. Crusader Kings 3 ist zum regulären Preis von 49,99 Euro in diversen Stores für PC erhältlich und Teil von Microsofts Gamepass für PC.