Tomb Raider Reloaded: Mobile-Spiel mit Teaservideo angekündigt

Vor etwa 24 Jahren erschien mit Tomb Raider das erste Spiel der gleichnamigen Serie rund um die Archäologin Lara Croft, dem in den darauffolgenden Jahre nicht wenige (erfolgreiche) Titel folgten. Zu den jüngeren Teilen zählen Rise of the Tomb Raider (2015) und Shadow of the Tomb Raider (2018), die jeweils sehr gute Wertungen erzielt haben.

Mit einem kurzen, kaum aussagekräftigen Teaservideo wurde kürzlich mit Tomb Raider Reloaded ein weiteres Spiel der Reihe angekündigt. PC- und Konsolen-Spieler sollten sich jedoch nicht zu früh freuen, denn wie es in der Beschreibung des Videos heißt, handelt es sich um einen „Free-to-Play-Action-Arcade-Titel“, der bisherigen Angaben zufolge ausschließlich für Mobile-Geräte erscheinen wird. Geplant ist die Veröffentlich für das kommende Jahr, Details zum Spielgeschehen an sich existieren bislang nicht.

Während Square Enix London Mobile als Publisher fungiert, ist für die Realsierung das kanadische Studio Emerald City Games verantwortlich, von dem unter anderem G.I. Joe - War on Cobra und Stormblades stammen (beide jeweils für iOS und Android verfügbar).