Spieleveteranen-Podcast #191: Assassin's Creed Valhalla

Teaser Einmal mehr lässt euch Ubisoft in seiner Assassinen-Reihe historische Schauplätze besuchen. Mit einem Stargast besprechen Heinrich und Jörg den neuesten Spross der Open-World-Hitreihe.

Wilde Männer mit irrem Blick schwingen ihre Podcast-Mikrofone: Anatol "Lockersson" Locker gesellt sich ins Spieleveteranen-Langschiff, um bei Assassin’s Creed Valhalla das England des 9. Jahrhunderts zu erkunden. Unsere rauen Wikinger haben fleißig Siedlungen erweitert, Bündnisse geschmiedet und Klöster besucht. Sie kämpften mit Waffen, Worten und streichelten auch so manche Katze. In dem Open-Word-Epos gibt es viel zu tun und entsprechend viel zu erzählen. Wir diskutieren die zahlreichen Spielelemente und wagen am Ende sogar eine kleine Wertungskonferenz. Bevor wir ins Valhalla-Horn stoßen, gibt es zu Beginn dieser Episode wie gewohnt Smalltalk, News und eine Hörerfrage.

Besetzung: Heinrich Lenhardt und Jörg Langer begrüßen Ehrenveteran Anatol Locker.

Aufnahmedatum: 19.11.2020

Laufzeit: 1:36:36 Stunden

0:00:15 News & Smalltalk

0:02:03 Gemischte News: Playstation 5 (theoretisch) nun auch in Deutschland erhältlich, Pac-Man goes Battle Royale, Activision-Oldies im neuen Call of Duty, Hitman-Macher werkeln an James Bond-Titel.

0:14:37 Was haben wir zuletzt gespielt? Demon’s Souls, Yakuza – Like a Dragon, No Man’s Sky, Destiny 2.

0:22:43 Die Hörerfrage zum Tage von Michael Thier: Licht- und Schattenseiten des Berufs Spielejournalist.

0:32:38 Wir begrüßen Gastwikinger Anatol Locker, der vor dem Valhalla-Besuch über einen Buchtipp, Schach, die Insel Tsushima und seinen Job bei All3DP plaudert.

0:40:17 Das neue Spiel: Assassin’s Creed Valhalla

0:40:38 Von wegen Open-World-Wikingerspiel: Eigentlich ist Ubisofts neuester Assassinen-Streich ein Streichelzoo-Simulator!

0:49:02 Nach dem etwas zähen Auftakt in Norwegen geht’s in England richtig los. Bei der "Erforschung" von Klöstern hilft die Crew, Solo-Schleichereien wurden aber nicht vergessen.

1:02:59 Als erstes Assassin’s Creed auf PS5 und Xbox Series X/S macht Valhalla grafisch eine gute Figur. Auch die anderen Fassungen können sich sehen lassen.

1:09:25 Der gestresste Wikinger entspannt sich bei skurrilen Nebenmissionen, Schmähreimen, Würfelspielen und Trinkduellen.

1:21:17 Beim Charakterausbau und dem Beutesystem hat sich einiges gegenüber Vorgänger Odyssey geändert.

1:29:49 Kleine Wertungskonferenz nach alten Power Play-Regeln: Kann sich Haupttester Jörg in der Dreierrunde durchsetzen?