The Last of Us - Part 2: Upgrade für die PlayStation 5 in Arbeit?

In unserem Test zu dem seit knapp sechs Monaten verfügbaren The Last of Us - Part 2 führen wir unter anderem die „fantastische Grafik“, die „lebensechten Animationen“ und die „tollen Wetter- und Partikeleffekte“ des PS4-exklusiven Spiels auf. Dennoch geht es hinsichlich der optischen Präsentation immer noch detaillierter und noch schöner, was sich im Zuge der neuen Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X|S deutlich zeigt.

Eventuell könnte auch The Last of Us - Part 2 von der neuen Sony-Hardware profitieren: Auf der Produktseite des Unternehmens Best Buy für die physische Ausgabe des Spiels wird derzeit der Hinweis „Includes next-gen upgrade“ angezeigt. Zwar handelt es sich nicht um eine Info in Textform, sondern um eine Grafik, ein Versehen kann aber dennoch nicht ausgeschlossen werden.

Entsprechende Informationen von Naughty Dog zu solch einem PS5-Upgrade beziehungsweise eine Bestätigung existieren im Moment nicht. Wie üblich in solchen Fällen löst sich diese Art von Spekulation erst auf, wenn offizielle Angaben zu diesem Thema gemacht worden sind.