Cyberpunk 2077: Über 175 Stunden Spielzeit durch QA-Lead-Tester

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Cyberpunk 2077 ab 58,19 € bei Amazon.de kaufen.

Cyberpunk 2077 wird vermutlich sehr umfangreich, darauf deuten – siehe unsere Previews – unter anderem eine hohe Gameplay-Vielfalt, die sogenannten „Lebenspfade“ (Origin Stories) oder auch eine Story mit vielen, sich auswirkenden Entscheidungen hin.

Einen Eindruck davon, wie lange euch das Open-World-Rollenspiel im Detail beschäftigen kann, gab kürzlich Łukasz Babiel, der als Quality-Assurance-Lead-Tester bei CD Projekt Red tätig ist. Via Twitter veröffentlichte er zwei Screenshots: Während das erste Bild den Beginn seines Durchgangs als Nomad-Charakter zeigt, ist auf der zweiten Aufnahme seine bisherige Spielzeit zu sehen, die mehr als 175 Stunden beträgt.

In einem weiteren Tweet macht Babiel deutlich, dass es sich hierbei um einen eher langsamen Playthrough auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad handelt, den er zudem mehr „stealthy“ als üblich angeht. Hinzu kommt die Aussage, dass er seinen Durchgang noch nicht abgeschlossen hat, sowie die Information, dass jeder Spielstand Angaben über den von euch gewählten Lebenspfad enthält, sodass ihr die Saves leicht unterscheiden könnt.

Dass das polnische Entwicklerstudio durchaus ein Händchen dafür hat, Spielwelten zu erschaffen, in denen ihr euch mehrere hundert Stunden beschäftigen könnt, wurde zum Beispiel auch bei The Witcher 3 - Wild Hunt deutlich: In unserem Test mit der Wertung 9.0 gaben wir seinerzeit unter anderem eine „sehr hohe Solo-Spielzeit von 60–120 Stunden“ an.

Zumindest den Aussagen des Lead-Testers zufolge, könnten all jene von euch, die gern derart viel Zeit mit einem Titel verbringen, mit Cyberpunk 2077 abermals auf ihre Kosten kommen. Ob die genannte, enorme Spielzeit auf Dauer auch qualitativ überzeugen kann, wird sich erst durch echte Tests und die persönlichen Erfahrungen der Spielerinnen und Spieler zeigen.