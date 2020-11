Cyberpunk 2077: Deaktivierung urhebergeschützer Musik für Streams möglich

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Sobald Cyberpunk 2077 offiziell erhältlich ist – für alle, die es noch nicht wissen: es sind noch 17 Tage –, werden sich aller Voraussicht nach nicht nur Spielerinnen und Spieler auf den Titel stürzen, sondern wenig überraschend auch jede Menge Let's Player auf Twitch, YouTube und anderen Plattformen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Aufnahmen wie Walkthroughs und Guides auf Interesse stoßen, dürfte nicht gering sein.

Dass Content Creator auf das Spiel von CD Projekt warten, ist dem Unternehmen natürlich bewusst. Ebenso im Klaren sind sich die Entwickler darüber, dass das Streamen von urheberrechtlich geschützter Musik zu Problemen führen kann und daher möglichst vermieden werden sollte.

Vor diesem Hintergrund hat das Entwicklerstudio die Option implementiert, die entsprechenden Musikstücke schlicht auszuschalten, sodass sie in Streams und Videos nicht abgespielt werden. Im Detail schreibt CD Projekt zu dieser Thematik:

Das Letzte, was wir wollen, ist, dass ihr beim Spielen von Cyberpunk 2077 auf Urheberrechtsprobleme stoßt. Aus diesem Grund haben wir eine spezielle Funktion für Content Creator im Spiel implementiert. Mit der in den Spieleinstellungen verfügbaren Option „Urheberrechtlich geschützte Musik deaktivieren“ wird ein kleiner Teil der Titel im Spiel deaktiviert, die ansonsten in Streams zu Demonetarisierung oder Take-Downs von Streaming-Clips / VODs führen könnten. Stellt sicher, dass diese Option aktiviert ist, bevor ihr mit dem Streaming oder der Aufnahme eurer Cyberpunk 2077-Inhalte beginnt!

Eigenen Angaben zufolge verfügt Cyberpunk 2077 über einen „schönen, umfangreichen“ Soundtrack. Neben der Musik aus der Feder der internen Komponisten existieren im Open-World-Rollenspiel „über 150 Songs von wunderbaren Künstlern aus verschiedenen Genres“, die beispielsweise per Radio oder in den Clubs und anderen Örtlichkeiten der Spielwelt zu hören sind. Einen ersten Eindruck von der Musik könnt ihr euch anhand von sechs Titeln verschaffen, die wir in dieser News verlinkt haben. Alternativ könnt ihr euch die Tracks auf Spotify anhören.