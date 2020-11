PM: Das PS VR Mega Pack mit 5 tollen Spielen kommt diesen Monat in ganz Europa, Australien und Neuseeland auf den Markt (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Wenn du noch nicht in die fantastischen Welten eingetaucht bist, die nur in PS VR möglich sind, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt. Wir freuen uns, heute ein neues PS VR Mega Pack ankündigen zu können, das diesen Monat in Europa, Australien und Neuseeland auf den Markt kommt*. Dieses Starterkit enthält alles, was du brauchst, um deine VR-Reise zu beginnen, vom PS VR-Headset bis hin zu einer fantastischen Auswahl an fünf Spielen**.

Für PS5-Besitzer umfasst das PS VR Mega Pack auch den Adapter für die PlayStation Camera, sodass du PS VR auch auf deiner neuen Konsole genießen kannst***.

Dieses hochwertige Paket bietet:

Schauen wir uns die fünf Spiele des PlayStation VR Mega Packs 2020 genauer an:

Video abspielen

Mit diesem exklusiven Shooter für PS VR kannst du in deinem eigenen explosiven Action-Film-Blockbuster die Hauptrolle spielen. Kämpfe dich als Elitesoldat Ryan Marks in einer Spezialeinheit auf deiner bisher tödlichsten Mission durch die kriminelle Londoner Unterwelt, um deine Familie vor einem skrupellosen kriminellen Imperium zu retten … Such dir deine Ziele mit atemberaubenden epischen Waffen, während du dich mit Auto, Fallschirm und Abseilen in aufregender Kulisse durch die Stadt kämpfst.

Video abspielen

Dieses Action-Puzzle für Einzelspieler ist maßgeschneidert für die VR-Plattform. Es bietet fesselnde Charaktere, packende Kämpfe und eine fesselnde Welt, die es zu erkunden gilt. Begib dich auf eine epische Reise Seite an Seite mit Quill, einer heroischen Maus mit großen Träumen. Reist gemeinsam in vergessene Welten und hilf Quill, knifflige Rätsel zu lösen und bedrohliche Feinde zu bekämpfen.

Video abspielen

Begib dich auf ein episches Plattform-Abenteuer, um Astro dabei zu helfen, die verlorenen Crew-Bots seines Raumschiffs zu retten. Springe über Dächer, kämpfe an Stränden und gehe auf eine Reise durch den Bauch eines Wals, während du eine Vielzahl lebendiger Welten erkundest und epische Bosse bekämpfst. Verwandle deinen Controller in ein magisches Multitool-Gadget mit Hookshot und Wasserkanone, Ninja-Sternen und mehr, um Astro zum Erfolg zu verhelfen, und lehne dich in verschiedene Richtungen, um geheime Pfade, bevorstehende Gefahren und versteckte Bots zu erkennen!

Erlebe das klassische PlayStation Golf-Franchise auf ganz neue Art mit vollem Körpereinsatz. Nutze dein PS VR-Headset, um das Gelände zu erkunden und die Windrichtung an jedem der 18 Löcher auf drei Golfplätzen herauszufinden.

Du brauchst ein wenig Übung? Poliere deine Puts ein wenig auf und meistere deinen Abschlag auf der Driving Range. Und mit deinem ganz eigenen anpassbaren virtuellen Caddie mit Hinweisen und Tipps hast du eine helfende Hand, die dich beim Ausbau deiner Fairway-Fähigkeiten unterstützt.

Reise durch fünf einzigartige exklusive PlayStation VR-Erlebnisse und lerne den Erfindungsreichtum des VR-Designs mit einer riesigen Bandbreite an Inhalten und Spielgenres kennen. In Ocean Descent erlebst du einen großen weißen Hai hautnah, bei Scavengers Odyssey kriechst du durch verfallenen Weltraumschrott. Schlängele dich in VR Ludge durch entgegenkommenden Verkehr, überlebe futuristischen Sport mit Danger Ball oder nimm mit The London Heist an einem düsteren Londoner Gangster-Thriller teil.

* Mehr zu Preisen, Erscheinungsdaten und Verfügbarkeit erfahrt ihr beim Spielehändler eures Vertrauens.

** Inklusive fünf Spiele zum Download mit einlösbaren Gutschein-Codes im 2020 PS VR Mega Pack. Zum Einlösen der Gutschein-Codes im PlayStation Store ist eine Internetverbindung erforderlich.

*** DualShock 4 Wireless-Controller erforderlich, separat erhältlich.