Playstation VR Mega Pack mit 5 Spielen und PS5-Adapter angekündigt

Sony hat eine großes Paket für alle unter euch angekündigt, die bisher noch nicht in den Genuss der Playstation VR gekommen sind. Das PSVR Mega Pack soll noch im November 2020 auf den Markt kommen und wird neben dem Headset selbst die Playstation Kamera, einen Adapter für selbige für die PS5 und Gutschein-Codes für fünf Spiele beinhalten. Move-Controller sind dem Blog-Eintrag nach nicht enthalten. Der Adapter ist zwingend nötig, wenn ihr auf Sonys Nextgen-Konsole in die virtuelle Realität eintauchen wollt, die HD-Kamera unterstützt PSVR nicht. Die entsprechenden Titel könnt ihr auch nur via Abwärtskompatibilität spielen. Laut dem Eintrag im Playstation Blog ist auch ein Dualshock-4-Controller nötig, der Dualsense der PS5 funktioniert also allem Anschein nach nicht.

Als Spiele sind das Jump-and-Run Astro Bot - Rescue Mission (im Test, Note: 9.0), der First-Person-Shooter Blood and Truth (im Test, Note: 8.0), der kreative Puzzle-Plattformer Moss (im Test, Note: 7.0), das Sportspiel Everybody's Golf VR und die Sammlung Playstation VR Worlds enthalten. In letzterer geht ihr in Ocean Descent auf Tuchfühlung mit einem weißen Hai, Scavengers Odyssey lässt euch im Weltraum auf Schrottsuche gehen, in VR Ludge müsst ihr entgegenkommendem Verkehr ausweichen, Danger Ball macht euch zum Athleten in einer gefährlichen, futuristischen Sportart und The London Heist ist der geistige Vorgänger zu Blood and Truth.

Wann genau das Playstation VR Mega Pack erscheint ist noch nicht bekannt, ebensowenig wie ein Preis für das Bundle. Falls ihr bereits eine PSVR euer Eigen nennt und nun eine PS5 ergattert konntet, dann könnt ihr den entsprechenden Adapter auch kostenfrei bei Sony bestellen. Dazu müsst ihr auf dieser Produktseite die Seriennummer eurer VR-Hardware eintragen und eure Kontaktdaten angeben. Sobald ihr das erledigt habt, sollte euch der Adapter zeitnah zugesendet werden.