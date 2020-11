MoMoCa #373

Teaser Jörg und Hagen schwärmen sich von ihren japanischen Spielen vor, beantworten eure User-Fragen und schauen, wie scharf die Community auf die neue Konsolen-Generation ist.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Ein neuer Montag, ein neuer MoMoCa. Das Zwiegespann Jörg und Hagen führt euch diesmal durch die Themen der Woche. An der Spielefront macht sich zum Beispiel schon der letzte Ubisoft-Titel im Weihnachtsgeschäft 2020 bereit, dem wir in einer Stunde der Kritiker auf den Zahn fühlen. Außerdem fragten wir euch, ob ihr am liebsten noch in diesem Jahr eine PS5 oder Xbox Series ergattern wollt, 2021 zugreift oder euch die Nextgen-Konsolen kalt lassen. Nicht zu kurz kommen auch eure zahlreichen User-Fragen. Alle Themen im Überblick: