Cyberpunk 2077 zum Start ohne Raytracing auf AMD-Karten

Am 10. Dezember 2020 soll endlich Cyberpunk 2077 erscheinen, bis dahin soll auch die dritte von AMDs Geforce-Konkurrentinnen Radeon 6800, 6800 XT und 6900 XT erschienen sein. Wer deshalb – und eingedenk der faktischen Nichtverfügbarkeit der Geforce RTX 3080 – auf PC-Spielerseite hoffte, doch noch zum Launch in Maximalqualität Keanu Reeves und Co. zu begegnen, muss nun einen John-Wick-würdigen Magengrubenschlag wegstecken:

Wie schon unsere frühere News zu den Raytracing-Specs von Cyberpunk 2077 implizierte, weil sie nur Nvidia-Karten aufführte, wird auf den neuen Radeons erst mal Raytracing nicht offiziell unterstützt: Laut einer Heise-News (siehe Quellen) hat CD Projekt Red eine Abmachung mit NVidia und optimiert Raytracing erst nach Release für die AMD-Karten – obwohl diese die DirectX-Anforderung an sich voll unterstützen.