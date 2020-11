Infamous Quests: Indie-Entwickler Steven Alexander startet Spendenaufruf

PC Linux MacOS Android

Ein Indie-Spiele-Bundle der besonderen Art gibt es derzeit auf der Platform itch.io zu erwerben: Seit fast 20 Jahren leidet der Indie-Entwickler Steven Alexander von Infamous Quests an einer chronischen Nierenerkrankung und hatte vor kurzem das Glück, eine Spenderniere zu bekommen. Nun bietet er ein Bundle seiner Spiele inklusive Goodies mit einem 80-%-Rabatt an, um einen Teil seiner medizinischen Kosten decken zu können. Insgesamt soll das Bundle 7 Dollar kosten, das Spenden-Ziel von 500 Dollar ist zum Zeitpunkt dieser News zu circa 30 % erreicht.

Das Bundle enhält die beiden Point-and-Click-Adventures Quest for Infamy und Order of the Thorne - The King's Challenge, die durchaus beabsichtigt an alte Sierra-Klassiker wie King's Quest oder Quest for Glory erinnern. Zusätzlich sind die beiden Soundtracks sowie ein digitales "Art Book and Hint Guide" zu Quest for Infamy als PDF dabei.

Infamous Quests wurde 2012 von Steven Alexander und Shawn Mills in den USA gegründet. Zuvor hatten die beiden ab 2004 unter dem Namen Infamous Adventures grafisch aufpolierte Remakes der Sierra-Spiele King's Quest 3 - To Heir is Human sowie Space Quest 2 - Vohaul's Revenge entwickelt und kostenfrei veröffentlicht.