Medal of Honor - Above and Beyond: Oscar-Preisträger steuert Musik bei

Am 11. Dezember 2020 wird mit Medal of Honor - Above and Beyond ein neuer Ableger der Shooter-Reihe erscheinen, der exklusiv für VR-Spieler zum Appell bläst. Wie Electronic Arts nun in einer Pressemitteilung bekannt gegeben hat, werden die Komponisten Michael Giacchino und Nami Melumad am Soundtrack mitwirken. Giacchino hatte bereits Musik zum ersten Medal of Honor aus dem Jahr 1999 beigesteuert. Mit Melumad wirkt erstmals eine Frau am Soundtrack eines Serienablegers mit.

Michael Giacchino ist nicht nur ein Veteran innerhalb der Spielereihe und hat auch an Call of Duty-Spielen mitgearbeitet, auch in Hollywood hat er sich einen Namen machen können. Er hat an diversen Marvel-Filmen wie Spider-Man Homecoming und Doctor Strange mitgewirkt, außerdem stammen Stücke für Rogue One, Mission Impossible – Phantom Protokoll oder Jurassic World aus seiner Feder. Für seine Beiträge zum Animationsfilm Oben wurde er mit einem Oscar prämiert.

Einen ersten Eindruck des Soundtracks könnt ihr euch im unten eingebundenen YouTube-Video verschaffen. Die Musik findet ihr außerdem auf Spotify, Amazon Music, iTunes und anderen Streaming-Plattformen. Am 11. Dezember, zeitgleich mit dem Release von Medal of Honor - Above and Beyond, wird der vollständige Soundtrack auf den besagten Quellen zu hören sein.