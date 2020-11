PM: The Cayo Perico Heist: ab 15. Dezember in GTA Online (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Es ist an der Zeit, mit noch höheren Einsätzen zu spielen als jemals zuvor.Ihr habt einen verurteilten Spion aus der Bolingbroke-Strafanstalt befreit. Ihr habt die Welt vor einem egomanischen Tech-Milliardär gerettet. Und ihr habt es entgegen allen Erwartungen geschafft, ein Casino um seine Einnahmen zu erleichtern. Dieses Mal bekommt ihr es aber mit einer ganzen Insel zu tun.

Macht euch bereit, in das abgeschiedene Inselanwesen des berüchtigtsten Drogendealers der Welt einzudringen– in der größten, ambitioniertesten und actionreichsten Erweiterung, die es je für GrandTheftAutoOnline gab: The Cayo Perico Heist.

Ihr müsst einen Weg finden, CayoPerico zu infiltrieren, eine der am besten gesicherten Privatinseln der Welt. Umgeht die dort stationierten schwerbewaffneten Sicherheitskräfte oder neutralisiert sie und entkommt mit wertvollen Beweisstücken sowie mit so vielen Kunstwerken, Gold und Drogengeld, wie ihr tragen könnt.

Wählt eure Hilfsmittel aus. Wählt eure Vorgehensweise aus. Wählt eure Crew aus– oder legt alleine los. Kommt einfach nur in einem Stück nach Los Santos zurück.

The Cayo Perico Heist ist das bislang größte Abenteuer in GTA Online und führt einen brandneuen, exotischen Schauplatz ein sowie eine brandneue Herangehensweise an Heist-Designs, die es euch unter anderem ermöglicht, entweder alleine oder mit bis zu drei anderen Spielern zu spielen. Außerdem könnt ihr euch neue Fahrzeuge und taktische Waffen beschaffen und neue Social Spaces entdecken, in denen ihr tanzen und mit Freunden sowie neuen Weltklasse-DJs feiern könnt. Darüber hinaus erwarten euch neue Radiosender mit mehr als 100 neuen Songs. Ach ja, es gibt auch noch ein ziemlich großes, vielseitiges und schwerbewaffnetes U-Boot als Hauptquartier mit vielen weiteren Überraschungen.

Haltet die Augen nach weiteren Details offen, während ihr euch auf TheCayoPericoHeist vorbereitet.