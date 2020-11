Kauft ihr? Und jetzt oder 2021?

Xbox X PS5

Teaser Die Nextgen-Konsolen sind da, zumindest theoretisch. Wir wollen wissen: Habt ihr schon gekauft/werdet ihr noch kaufen, und wann, und natürlich vor allem: welche? Oder bleibt ihr auf Dauer abstinent?

Wir haben in den letzten Wochen gebührend die Ankunft der Nextgen-Konsolen (die, dies nur kurz an alle selbsternannten Besserwisser und Wichtigtuer, noch für geraume Zeit "Nextgen" bleiben werden in der Titulierung, und keinesfalls bereits "Currentgen" sind, analog zum betrüblichen Irrglauben besonders Schlauseinwollender, den letzten Jahrtausendwechsel nicht am Ende des Jahres 1999, sondern 2000 zu verorten) gefeiert und euch mit zahlreichen Videos, News und sonstigen Beiträgen über Playstation 5 und Xbox Series X beziehungsweise Series S informiert.

Nun interessiert uns: Seid ihr bereits (oder werdet ihr noch 2020) stolze Besitzer einer oder gar beider neuen Konsolen? Oder plant ihr es für 2021 zu werden? Oder bleibt ihr auf Dauer "Nextgen-abstinent"?

Bei der Antwort interessiert uns vor allem eure Absicht: Klar, wenn ihr gerne eine PS5 hättet, aber schlicht keine mehr kaufen könnt 2020, dann ist das schade, ihr dürft aber dennoch im Sinne der Umfrage auf die Antwort "Konnte/werde in 2020 kaufen" klicken.

Viel Spaß an der Teilnahme und vor allem am Begründen/Diskutieren!#