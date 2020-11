Kickstarter-Spotlight: Aktuelle Projekte mit Games-Bezug

PC

Kickstarter-Spotlight

Diese News gibt euch einen kleinen Überblick über aktuelle Kickstarter-Projekte mit Spiele-Bezug. Die Auswahl erhebt dabei keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit und ist hochgradig subjektiv. Beachtet dabei auch, dass getätigte Investitionen in ein Kickstarter-Projekt keinerlei Garantie auf ein vollendetes Spiel sind. Ihr investiert also lediglich in die Idee eines Spiels, bei dessen Fertigstellung ihr euch zusätzlich zum Titel etwaige Boni erhascht. In den meisten Fällen wird kein Geld abgebucht, sollte das Finanzierungsziel der Kampagne nicht erreicht werden.

Liquidation

Die Kickstarter-Kampagne zum taktischen Echtzeit-Strategie-Spiel Liquidation (siehe Artwork oben) ist noch nicht im Gange. Ihr könnt euch aber bereits jetzt auf einer Vorab-Seite mit eurem Kickstarter-Account anmelden, um eine Nachricht zu erhalten, wenn die Kampagne der Kiwi Brothers aus Hagen in der Nähe von Dortmund startet. Ein Abo dort lohnt sich auch deshalb, weil die Brüder mir mitteilten, dass sie zunächst einmal auf eine gewisse Anzahl von Followern warten, bevor sie die Kampagne starten. Ihr könnt also bei Interesse selbst zum Start des Fundings beitragen. Das Spiel soll in einer Welt spielen, die bereits mehrfach von Kriegen heimgesucht wurde und dabei sowohl auf Fantasy- als auch auf Science-Fiction-Elemente zurückgreifen. Weiterhin sind Einzel- und Mehrspielermodi geplant sowie RPG-Elemente wie beispielsweise Heldeneinheiten, questgetriebene Missionen und sammelbare Gegenstände. Wenn ihr Gefallen an den Artworks findet, so wird euch davon in der Kampagne noch einiges mehr geboten werden. Zusätzlich könnt ihr euch in Puzzle with your Friends von GG-User Stromsky ganz akribisch mit den Details der Artworks, beim Zusammenfügen der Puzzleteile, auseinandersetzen. Seit dem aktuellen Update sind zwei der Wallpaper dort mit eingebaut. Im unteren Abschnitt der News findet ihr auch ein kurzes Teaser-Video, das Gameplayszenen der Alphaversion zeigt.

Path of Thalanos

Dieser Roguelike-Dungeon-Crawler von Solo-Developer Roman Dammer schlummert bereits seit über einem Jahr in unserer Datenbank und wirbt nun auf Kickstarter um eure Gunst. Das Herzensprojekt des Entwicklers, das in den Sprachen Deutsch, Englisch, Russisch, Spanisch, Chinesisch und Japanisch erscheinen soll, will Dammer auch bei einer scheiternden Kampagne auf der Crowdfunding-Plattform realisieren. Er erhofft sich aber durch die zusätzlichen finanziellen Mittel von 2.500 Euro bei Gelingen, vor allem eine Qualitätssteigerung bei den angefertigten Pixel-Assets. Antesten könnt ihr Path of Thalanos in einer Demo auf Itch.io. Im ersten Quartal 2021 soll das mit rundenbasierten Kämpfen gespickte Spiel auch auf Steam im Early-Access erhältlich sein. Durch das Feedback dort erhofft sich der Entwickler das Spiel besser ausbalancieren zu können. Für 15 Euro könnt ihr euch bis zum 5.12.2020 einen Steam-Key sichern.

Stolen Realm

Dieser rundenbasierte, Hexfeld-Rollenspiel-Titel in Low-Poly-Optik verspricht einen neuen Ansatz beim rundenbasierten Kampfsystem. Ihr könnt einzeln, aber auch im Team mit bis zu vier Mitspielern simultan in jeder Runde agieren und habt dabei ein stets gleiches Rundenzeitlimit, unabhängig von der Anzahl der freundlichen oder feindlichen Kombattanten. Auch bei der Wahl eurer Charaktere seid ihr nicht auf die üblichen Klassen, wie Krieger, Dieb oder Magier, beschränkt. Ihr sollt auch Charaktere erstellen können, die sich durch ein hohes Maß an Individualisierung gut für euren Spielstil eignen. Auch hier schlägt eine digitale Kopie des Spiels auf Kickstarter mit 15 Euro zu Buche. Bis zum 11.12.2020 möchte Burst 2 Flame Entertainment etwas mehr als 8.400 Euro einsammeln.

Blade Assault

Vom Team Suneat aus Südkorea stammt der Titel Blade Assault. In diesem sehr flott wirkenden 2D-Roguelike-Plattformer sollt ihr mittels Hüpftiraden und Ballereinlagen den korrupten Herrscher von Sky City, Esperanza, besiegen. Die Asiaten erhoffen sich ebenfalls eine Summe von knapp über 8.400 Euro, gewähren euch aber bereits für circa 13 Euro Zugriff auf die Steam-Ausgabe des Pixel-Feuerwerks. Auch hier habt ihr bis zum 11.12.2020 Zeit, um über eine Investition nachzudenken. Auf der Steam-Shopseite könnt ihr euch auch mit einer Demo einen eigenen Eindruck von der robusten Korruptionsbekämpfung machen. Ein Trailer zu Blade Assault wurde bereits auf der virtuellen Gamescom 2020 veröffentlicht und zeigt euch einiges an Gameplay des für PC, PS4 und die Switch geplanten Titels.

Pixel Kingdom

Ebenfalls auf Pixel setzen die Macher von Pixel Kingdom. Die in 16-Bit-Stil gepixelten Grafiken befinden sich aber nicht etwa in einem Retro-Computerspiel, sondern sollen auf Poker-Kartendecks aufgetragen werden. Die Macher kommen nach eigenen Aussagen selbst aus der Game-Developement-Branche. Während des Lockdowns kamen sie in Kontakt zur Spielkarten-Community und wollten mit ihrem Projekt etwas an diese zurückgeben. Technische Details findet ihr in der Kampagne auf Kickstarter. Wenn ihr bereit seid, 12 Euro für ein Kartendeck zu bezahlen, solltet ihr bis zum 17.12.2020 einsteigen. Ein kleines Schmunzeln kam mir bei der Recherche über die Lippen, als mir gewahr wurde, dass die Entwickler offensichtlich aus Versehen den roten Knopf für die Kampagne bereits am 12. November drückten. Sie mußten anschließend die Kampagne einstellen und unter neuer URL erneut aufsetzen. Ich finde, das ist sympathisch und verdient schon deshalb Support.

Decline's Drops

Dieser Plattformer ist laut Entwickler wie ein Liebesbrief an einige der berühmtesten Nintendo-Spiele gedacht. Dabei hüpft ihr diesmal in handgezeichneten Grafiken, die von Yoshi's Island, Kirby's Adventure und Shovel Knight inspiriert sind. Das Gameplay orientiert sich an Super Smash Bros.. Eine spielbare Demo könnt ihr auf itch.io ausprobieren. Bis zum 21. Dezember 2020 habt ihr hier Zeit, euer Geld loszuwerden. Seid ihr jedoch so schnell, dass ihr einen Early Bird erwischt, könnt ihr euch das Spiel schon für 10 Euro sichern. Der reguläre Preis beträgt in der Kampagne 15 Euro. Insgesamt versucht das französische Team um Marc Chartron 12.000 Euro zu ergattern.