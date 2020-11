Total War - Warhammer 2: Nächster DLC erscheint im Dezember 2020

PC Linux MacOS

Für Total War - Warhammer 2 (zum Test, Note: 8.5) erscheint am 3. Dezember 2020 ein weiterer DLC mit dem Titel The Twisted & The Twilight. Wie vorherige Erweiterungen für den Globalstrategietitel im Warhammer-Fantasy-Universum erweitert The Twisted & The Twilight zwei der wählbaren Völker um neue Einheiten und jeweils einen Kommandanten samt eigener Fraktion, die besondere Mechaniken und Ziele mit sich bringen.

Skrotz, der Mutant stößt auf Seite der Skaven dazu, die unter anderem nun Mutantenrattenoger und Wolfsratten ins Feld führen. Für die Waldelfen ergänzen die unzertrennlichen Zwielicht-Schwestern Naestra und Arahan die Riege der Kommandanten. In der Schlacht kämpfen bei den Waldbewohnern nun unter anderem Riesenhirsch-Ritter und die legendäre Heldin Königin Ariel.

