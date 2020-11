Comanche: Multiplayer der Steam-Version ab sofort Free2play

PC

Manch erfahrener Computerspieler wird sich bei dem Namen Comanche an NovaLogics Helikopter-Flugsimulation Comanche - Operation White Lightning aus dem Jahre 1992 erinnern. Der Titel wartete mit einer für damalige Verhältnisse beeindruckenden Fraktal-3D-Landschaft auf. Trotzdem langte es für einen der beiden Tester, Michael Hengst, in der Januar 1993 Ausgabe der Powerplay (zum Test bei Kultboy.com) nur zu einem "Geht so". Eine Neuauflage zu der Serie befindet sich seit längerer Zeit in Entwicklung, erstmals warf Dennis Hilla einen Blick auf flotte Multiplayerduelle während der gamescom 2019, und im März 2020 berichteten wir über den Early-Access-Start des Heli-Remakes.

Kürzlich haben die Entwickler den Multiplayer-Part des Actionspiels bei Steam für jedermann als Free2play zugänglich gemacht. Antreten könnt ihr in den Modi Infiltration und Blackbox. Bei Infiltration spielt ihr in einem Drei-gegen-Drei, entweder auf der Seite der Angreifer oder der Verteidiger. Bei Blackbox handelt es sich um ein Team-Deathmatch. Neben dem Multiplayer könnt ihr auch auf das Tutorial zugreifen und verschiedene Aufgaben in der Flugschule absolvieren. Der Download der Free2play-Version umfasst über 35 Gigabyte, alle Inhalte der Ankündigung findet ihr bei Steam. Einen kurzen Eindruck von dem Titel verschafft euch der am Ende dieser News eingebundene Trailer.