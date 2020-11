Horizon - Zero Dawn: Complete-Edition ab 24.11. auch bei GOG.com erhältlich

PC

Gute Nachrichten für all jene, die Wert auf Spiele legen, die ohne Kopierschutz auskommen: Ab dem 24. November ist Horizon - Zero Dawn (im Test mit Wertung 8.5) auch via GOG.com erhältlich. Konkret könnt ihr die Complete Edition erwerben, die neben dem Hauptspiel die umfangreiche Erweiterung The Frozen Wilds (im Test mit Note 8.5) sowie verschiedene, im Spiel einlösbare Inhaltspakete umfasst. Hinzu kommen Merkmale wie Cloud-Speicherstände oder Achievements beziehungsweise „volle GOG-Galaxy-2.0-Unterstützung“.

Nachdem Horizon - Zero Dawn ursprünglich Anfang 2017 exklusiv für die PlayStation 4 erschienen ist, kann das Open-World-Actionadventure seit Mitte dieses Jahres sowohl auf Steam als auch im Epic Games Store erworben werden. Der Preis der Komplettausgabe beträgt auf beiden Plattformen derzeit 49,99 Euro – die Version auf GOG.com dürfte ähnlich viel kosten.

Dass Horizon - Zero Dawn in das GOG-Angebot aufgenommen worden ist, stellt für den Publisher Sony ein Debüt dar, handelt es sich doch um den ersten First-Party-Titel des Unternehmens, der seinen Weg auf die Plattform von CD Projekt findet.