Cyberpunk 2077: Diese Simulanten können schon jetzt spielen

Macht euch keine Sorgen, es ist keineswegs schlimm oder unnormal, dass ihr euch fragt, wo denn bitteschön die heutige Cyberpunk 2077-News bleibt. Ihr seid nicht allein; zahlreiche Leserinnen und Leser warten zweifellos und ständig die Website aktualisierend im Grunde nur darauf, endlich wieder etwas über dieses oder von diesem Spiel zu lesen. Und da ihr uns natürlich wichtig seid, wollen wir euch auch am heutigen Tag nicht enttäuschen. Das wäre ja noch schöner!

Dieses Mal geht es um die Tatsache, dass Cyberpunk 2077 tatsächlich schon vorab gespielt werden kann, obwohl es erst am 10. Dezember veröffentlicht wird. Unglaublich unfair, nicht wahr? Nicht von euch selbst, das müssen wir ehrlicherweise erwähnen. Auch handelt es sich nicht um echte Spielszenen, das darf auch nicht unter den Tisch fallen. Aber „gespielt werden“ trifft schon zu ... schließlich tischen wir euch keine Unwahrheiten auf.

Mit der vor wenigen Tagen veröffentlichten Modifikation Better Computer Games für Die Sims 4 (im Test mit Wertung 7.5) erhalten die Sims – oder auch: die „Lebens-Simulanten“ – die Möglichkeit, andere Titel als die Standardspiele (Blicblock, Incredible Sports, Road Rival, Refuge und so weiter) zu nutzen. Stattdessen können sich eure Sims mit GTA 5, Forza Horizon 4, Monster Hunter - World, Sekiro - Shadows Die Twice, League of Legends oder Persona 4 Golden vergnügen – und eben Cyberpunk 2077.

In den Computern der virtuellen Familienmitglieder spielen sich echte (Gameplay-)Szenen respektive Trailer-Aufnahmen samt der entsprechenden Soundeffekte aus den genannten Titel ab. Die ursprünglichen fiktiven Spiele werden ersetzt. Weitere Informationen zur Mod, wie beispielsweise deren genauen Features sowie Hinweise zur Installation, findet ihr entweder auf dieser tumblr-Seite, bei modthesims.info oder bei nexusmods.com.