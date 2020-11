PM: Die Black Friday® Deals für PlayStation starten heute (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Bis zum Black Friday® ist vielleicht noch eine Woche Zeit, aber PlayStation-Angebote mit satten Rabatten auf eine riesige Auswahl an Spielen, PlayStation Plus-Mitgliedschaft und vieles mehr gibt es schon jetzt.

Der Black Friday® ist der perfekte Zeitpunkt, euch die Spiele zu holen, die ihr dieses Jahr verpasst habt. Begebt euch auf eine extrem emotionale Reise durch die gnadenlose Welt im von der Kritik gefeierten Spiel The Last of Us Part II von Naughty Dog, erobert in der großartigen Open-World-Action im Samurai-Epos Ghost of Tsushima euer Zuhause zurück oder wählt aus einer riesigen Auswahl an Titeln aus, die bis zum 30. November im Angebot erhältlich sind.

Klickt hier, um die ganze Bandbreite an Spielen und Rabatten zu sehen.

Aber das ist noch nicht alles – der Black Friday® bietet auch Rabatte für PlayStation Plus! Spart jetzt 25 % auf eure 12-monatige PlayStation Plus-Mitgliedschaft* mit Zugang zu Online-Multiplayer-Optionen, monatlichen Spielen, 100 GB Cloud-Speicher und exklusiven Rabatten im PS Store – nur für kurze Zeit!

Für Besitzer von PS5-Konsolen bietet eine PlayStation Plus-Mitgliedschaft auch Zugriff auf die PlayStation Plus Collection mit PS4-Titeln der letzten Generation wie God of War, Days Gone, Call of Duty Black Ops III – Zombies Chronicle Edition, Resident Evil 7, Uncharted 4: A Thief’s End, Final Fantasy XV, Mortal Kombat X, Monster Hunter: World, Fallout 4, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, und viele mehr.**

Spart in Regionen, in denen PlayStation Now verfügbar ist***, 20 % auf ein dreimonatiges Abonnement oder 25 % auf ein 12-monatiges Abonnement* über das ihr Zugriff auf Hunderte Spiele zum Streamen oder Herunterladen habt.

Tolle Rabatte sind auch für ausgewählte PlayStation Hits-Titel erhältlich – darunter preisgekrönte Spiele wie Horizon Zero Dawn: Complete Edition, The Last of Us: Remastered, GT Sport und viele mehr.

Auf playstation.com/black-friday findet ihr sämtliche PlayStation-Angebote, darunter auch lokale Angebote und Angebote von Händlern. Weitere Deals zu Hardware, Software und Zubehör werden am 27. November bekannt gegeben.

Lust auf einen Vorgeschmack auf die Black-Friday-Angebote im PlayStation Store? Was für eine Frage! Scrollt nach unten, um einen kleinen Einblick zu bekommen. (Angebote können je nach Region variieren)

*PlayStation Plus und PlayStation Now sind fortlaufende Abonnements, die dem aktuellen Preis im PlayStation Store entsprechen und bis zur Kündigung automatisch weiterlaufen. Regelmäßige Abonnementgebühren werden automatisch über die Zahlungsart erhoben, die bei deinem PlayStation Network-Konto als am häufigsten erkannt wurde. Es gelten weitere Bedingungen. Die vollständigen Bedingungen findet ihr hier.

** Anzahl und Verfügbarkeit von Titeln der PlayStation Plus Collection kann sich von Land zu Land unterscheiden. Die PlayStationPlus Collection ist in China nicht verfügbar.

***PlayStation Now ist in den USA, Kanada, Großbritannien, Japan, Frankreich, Italien, Spanien, Deutschland, Irland, Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Luxemburg, Norwegen, Portugal, Schweden, der Schweiz und den Niederlanden erhältlich.

®Bei „Black Friday®“ handelt es sich um eine eingetragene deutsche Wortmarke der Super Union Holdings Ltd.,Hongkong