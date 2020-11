PM: PS Plus Collection – 20 PS4-Blockbuster auf PlayStation 5 spielen (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Demons’ Souls, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Godfall, Call of Duty: Black Ops – Cold War oder NBA 2K21: Die Liste der PS5-Spiele, die ihr gleich zum PS5-Launch zocken könnt ist beeindruckend. Dazu kommt das herrlich abgedrehte Bugsnax als PS Plus-Spiel des Monats für PS5 sowie der bereits vorinstallierte 3D-Plattformer Astro’s Playroom und ihr könnt die Neudefinition von Gaming in allen Facetten genießen.

Als PS Plus-Abonnent habt ihr noch einen weiteren dicken Vorteil, der ganz besonders für Neueinsteiger spannend ist: Euch stehen direkt ab dem 19. September mit der PlayStation Plus Collection gleich 20 PS4-Blockbuster aller Genres zum Download zur Verfügung. Loggt euch mit eurem Benutzerkonto einfach auf der neuen Konsole ein und wählt im Hauptmenü den PlayStation Store oder den Abschnitt PS Plus aus. Verfügt ihr über ein aktives Abo, bekommt ihr die üppige Auswahl an starken Spielen angeboten, die ihr solange spielen könnt, wie ihr PS Plus-Mitglied seid. Gut zu wissen: Dank PS5 Game Boost profitieren die Klassiker von verbesserten Ladezeiten und stabilen Bildraten. So bekommt ihr eine ganz neue Spielerfahrung, wenn ihr euer Lieblingsgame vielleicht noch einmal meistern möchtet. Verratet uns, welchen PS4-Blockbuster ihr gleich auf der neuen PlayStation 5 ausprobieren werdet!

Für viele Fans ist Batman: Arkham Knight der beste Teil der Arkham-Trilogie. Da kann man geteilter Meinung sein, aber definitiv lohnt sich ein Ausflug in das düstere Gotham City, in dessen Kulisse ihr euch als Dunkler Ritter mit allerhand Superschurken und einer nie endenden Flut an Kleinkriminellen anlegt.

Abwechslungsreicher First-Person-Shooter auf den Schauplätzen des Ersten Weltkriegs, zum Beispiel an der Westfront, in der arabische Wüste oder den italienischen Alpen: In der Kampagne von Battlefield 1 erlebt ihr Kriegsgeschichten aus der Sicht unterschiedlicher Soldaten und kämpft nicht nur in den Schützengräben, sondern bemannt auch Panzer und Doppeldecker oder nehmt an einem Kavallerie-Angriff teil.

Ihr habt das PS5-Remake von Demon’s Souls gemeistert und sucht nach einer weiteren beinharten Herausforderung? Kein Problem, schnappt euch unbedingt Bloodborne aus der PS Plus Collection und das Sterben kann ungehindert weiter gehen. Habt ihr das PS4-exklusive Meisterwerk von From Software schon gespielt, macht euch einfach erneut auf die Suche nach einem Allheilmittel in die mystische Stadt Yharnam und sterbt 1000 Tode!

Wir. Wollen. Zombies. Und wir wollen am liebsten Nazi-Zombies, denen wir mit einem üppigen Waffenarsenal die verrotteten Schädel wegpusten. In Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition bekommt ihr dazu jede Menge Möglichkeiten, beinhaltet das Spiel nicht nur den original Zombie-Modus von Black Ops III, sondern gleich noch acht neu überarbeitete Karten aus vorherigen Call of Duty-Spielen. Also packt die Schrotflinte aus und kämpft um euer Überleben.

Der perfekte Triplepack für Plattform-Fans: Mit der Crash Bandicoot N. Sane Trilogy bekommt ihr die Jump and Run-Klassiker Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back und Crash Bandicoot 3 in einem optisch stark aufpolierten und spieltechnisch überarbeiteten Gesamtpaket. Springt und hüpft mit dem Beuteldachs durch anspruchsvolle Level und legt euch mit eurem Erzfeind Dr. Cortex an.

Eine globale Pandemie hat die Zivilisation nahezu ausgelöscht und die wenigen Überlebenden werden von tödlichen Freakern bedroht. Dabei handelt es sich um Infizierte, die sich zu Horden zusammenrotten und gnadenlos Jagd auf die letzten Menschen machen. Und das ist nicht die einzige Gefahr, die in dem starken postapokalyptischen Action-Adventure Days Gone auf den charismatischen Helden Deacon St. John lauert.

Fahrenheit, Heavy Rain, Beyond Two Souls: Das französische Entwicklerstudio Quantic Dream ist bestens bekannt für anspruchsvolle Spiele, die auf dem Konzept eines interaktiven Spielfilms basieren. Das trifft natürlich auch auf Detroit: Become Human zu, in dem ihr in der Rolle unterschiedlicher Protagonisten eine nahe Zukunft erkundet, in der menschenähnliche Androiden zum Alltag gehören. Euch erwartet eine spannende Story, die eine Vielzahl an aktuellen Gesellschaftsproblemen aufgreift und eine Reihe schwerwiegender Entscheidungen, mit denen ihr die Geschichte maßgeblich beeinflusst.

Die Fallout-Serie ist bekannt und bei Action-RPG-Liebhabern als ultimativer postapokalyptischer Alptraum äußerst beliebt. Habt ihr ein Faible für Mutantenschlachten in einem radioaktiv verseuchten Amerika, dann ladet euch schleunigst Fallout 4 herunter und beginnt eine lange, lange Reise in der offenen Welt von Neuengland nach einem verheerenden Atomkrieg. Bekannte Mechaniken wie V.A.T.S. (Vault-Tec Assisted Targeting System) bei dem ihr im Kampf die Zeit verlangsamen und gezielt Körperteile der Gegner anvisieren könnt kehren zurück, neue Möglichkeiten, beispielsweise der Siedlungsbau, runden das Open World-Vergnügen ab.

Fans epischer Rollenspiele aus Japan werden garantiert mit Final Fantasy XV glücklich, das euch gleich in der umfangreichen Royal Edition zur Verfügung steht. Damit könnt ihr nicht nur eine dreistellige Stundenzahl mit der spannenden Hauptstory und den unzähligen Neben- und Sammelmissionen verbringen, sondern habt auch gleich Zugriff auf alle DLC-Stories, neue Ausrüstungen und knackige Bosse sowie die Möglichkeit das Abenteuer aus der Egoperspektive zu erleben.

Junge, hast du God of War etwa noch nicht gespielt? Stellt euch den Satz in Gedanken mit der Bassstimme von Götterschlächter Kratos vor, der mit seinem Sohn in dem brachialen Action-Adventure kräftig die Nordischen Mythologie aufmischt. Ein perfekter PS4-Action-Blockbuster, den ihr definitiv mit den Performancevorteilen des PS5 Game Boost noch mal erleben müsst.

Der cooler Graffitikünstler Delsin erlangt unfreiwillig Superkräfte und kämpft in einer riesigen neonfarbenen Spielwelt gegen skrupellose Militärs und fiese Vorurteile. Das optisch beeindruckende Open-World Superhelden-Spektakel Infamous Second Son von Sucker Punch überlässt euch dabei die Entscheidung, ob ihr eure Kräfte für das Gute oder das Böse einsetzen wollt und so eure Heldenkarriere gestaltet.

In Monster Hunter: World macht ihr euch als Großwildjäger einen Namen, in dem ihr in der sogenannten „Neuen Welt“ gefährliche Exemplare der fremdartigen Tierwelt erlegt. Die Überbleibsel, zum Beispiel Knochen, Fell, Schuppen etc., verarbeitet ihr zu neuen Waffen und Ausrüstungen und geht dann kräftig aufgerüstet die nächste Evolutionsstufe der streunenden Monster an.

Ihr scheut vor völlig überzogenen Gewaltdarstellungen nicht zurück und liebt Fighting-Games? Na, dann ladet euch auf jeden Fall Mortal Kombat X aus der PS Plus Sammlung herunter und stellt euch im wahrsten Sinne des Wortes knochenbrechenden Duellen. Zur Verfügung stehen dabei neue Kämpfer und bekannte Recken der Prügelreihe, wie zum Beispiel Johnny Cage, Kitana, Scorpion, Shinnok, Sonya Blade, Sub-Zero oder Reptile.

Ein echter Leckerbissen für Freunde japanischer Rollenspiele ist auf jeden Fall der JRPG-Hammer Persona 5 von Atlus. Tagsüber Unterricht in der örtlichen High School und bummeln in den Einkaufsvierteln der Stadt, nachts werden dann mit euren Freunden Traumschlösser gestürmt und Monster bekämpft. Ein absoluter Spielehit mit Suchtpotenital, für den ihr schon mal ein paar Wochenenden für lange Sessions reservieren solltet.

Das PS4-Remake von Insomniac Games Ratchet and Clank ist nur optisch eine Augenweide, sondern beeindruckt zudem einer unglaublichen Vielfalt an abgedrehten Waffen und einem spaßigen Shooter-Spielprinzip. Ihr sucht ein Spiel für ein paar Stunden schön schräge Ballerkost, dann schlüpft in die Rolle von Ratchet dem Lombax und macht euch mit euren freundlichen Roboter Clank auf die Reise durch kunterbunte Level.

In Resident Evil 7 biohazard bekommt ihr es nicht mit der Umbrella Corporation und Horden an blutgierigen Zombies zu tun. Nein, diesmal sollt ihr eure verschollene Freundin aus den Klauen einer sehr ungemütlichen Hinterwäldler-Familie befreien. Und das ist mindestens genau so gruselig und mit Schockmomenten gespickt, als jeder andere Resident Evil-Teil vorher.

Action, Rätsel und ganz viele Emotionen: In The Last Guardian geht ihr gemeinsam mit eurem sieben Meter großen Freund Trico auf eine lange und gefährliche Reise. Damit ihr immer ein Stück weiter euren Leidensweg beschreiten könnt, müsst ihr unter anderem die Fähigkeiten eures monströsen Begleiters clever einsetzen, beispielsweise auf seinem Rücken Sprünge über Abgründe durchführen oder seine Fähigkeit Blitze abzufeuern gegen Feinde anwenden.

Eines der besten Spiele der PS3-Ära, remastered für die PS4 und jetzt könnt ihr den Action-Adventure-Giganten auch auf der leistungsfähigsten PlayStation-Hardware spielen. The Last of Us Remastered ist ein hoch emotionales Abenteuer, in dem die Protagonisten Ellie und Joel eine Odyssee quer durch ein zerstörtes Amerika absolvieren. Der Grund für die Apokalypse: Pilzsporen haben einen großen Teil der Menschheit in gefährliche Monster verwandelt und die letzte Rettung für die siechende Zivilisation könnte ein junges Mädchen sein.

Until Dawn ist feinster Mitmach-Horror von Supermassive Games, den Entwicklern von The Dark Pictures Anthology: Man of Medan und The Dark Pictures Anthology: Little Hope. Die Story in wenigen Worten: Eine Gruppe Teenager, eine einsame Berghütte und mittendrin ein Serienkiller: Der spielbare Teenie-Slasher sorgt für reichlich Schockmomente und wer von der Gruppe Jugendlicher schlussendlich das Gemetzel überlebt, das entscheidet ihr mit euren Handlungen.

Kinoreife Blockbuster-Action, todesmutige Kletterpartien und knackige Rätsel: das große Finale der Nathan Drake-Saga darf natürlich in der PS Plus Collection nicht fehlen. Wie es sich für ein perfektes Action-Adventure aus der Uncharted-Reihe von Naughty Dog gehört, stehen die waghalsigen Stunts des charismatischen Sprücheklopfers Nathan Drake in Uncharted 4: A Thief’s End im Vordergrund. Auf eurer Tour-de-Force vom schottischen Hochland, über einen Vulkan in Madagaskar bis hin zum gut verstecken Piratenutopia Libertalia, turnt ihr im Parcours-Stil über Hausdächer, hangelt euch an steilen Felswänden entlang und liefert euch Feuergefechte mit den Bösewichten.

