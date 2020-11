PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 23. bis 27. November (Microsoft Xbox Wire)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Willkommen beiNext Week on Xbox. Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald für Xbox Series X, Xbox Series S undXbox Oneerhältlich sind! In der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Spiele für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich diese Woche erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

Mad Tower Tycoon

Mit Mad Tower Tycoon geht es hoch hinaus! Baue und gestalte Deinen eigenen Wolkenkratzer bis zur hundertsten Etage. Vermiete Büros, Wohnungen oder Geschäfte und erschaffe ein finanziell lukratives Hochhaus. Erweitere Dein Imperium, steigere Deine Einnahmen und begeistere Deine Besucher. Doch vernachlässige nicht die Infrastruktur denn es ist ein effektives System aus Treppen und Fahrstühlen nötig, um Chaos zu vermeiden.

BFF or Die

BFF or Die ist ein entspannter und gleichzeitig verrückter Koop-Puzzler, den Du gemeinsam mit bis zu drei Freunden spielst. Als zeitreisender Außerirdischer, wirst Du auf eine riskante Rettungsmission zur Erde geschickt. Nutze Deine cleveren Gadgets, überwinde unzählige Gefahren und überlebe Deine intergalaktische Reise!

Get Over Here

Feier die Nostalgie der 90er in diesem dynamischen, kompetitiven Arena-Titel, übernimm einen Charakter mit Haken-Kanone und zieh Deine Gegner zu Dir heran, um sie auszuschalten.

Landflix Odyssey

Ein Game für alle Binge-Fans! Als der Couch-Potato und Streaming-Fan Larry spezielle Batterien benutzt, findet er sich plötzlich in der verrückten Welt des Streaming-Services Landflix wieder. Erkunde die abgefahrene Welt, finde die versteckten Batterien in den TV-Shows und finde einen Weg zurück nach Hause.

More Dark

Als der Fürst der Unterwelt in den Urlaub fährt, brechen die dämonischen Gefangenen aus ihren Zellen aus und beginnen die Hölle zu zerstören. Stelle die Ordnung wieder her, sperre die Sträflinge wieder weg und verhindere das Chaos und Anarchie ausbrechen. Wirst Du die Hölle retten können obwohl der Teufel nicht anwesend ist?

My Aunt is a Witch

Tauche ein in ein Visual Novel voller Magie und werde Lehrling einer der wohl ungewöhnlichsten Hexen überhaupt – Deiner Tante Alice! Meistere die Trankherstellung, trotze den Gefahren und enthülle die mystischen Geheimnisse, die hinter magischen Barrieren verborgen liegen.

Out of Space: Couch Edition

Sind Du und Deine Freunde bereit für eine Party im Weltall? Schafft Euch in Eurem prozedural generierten Raumschiff ein gemütliches Zuhause, generiert Ressourcen, recycelt Alienglibber und sagt den fiesen Außerirdischen den Kampf an! Out of Space ist mit seinen kurzen Partien und der witzigen Teamplay-Dynamik genau das richtige Spiel für einen gemütlichen Spieleabend auf der Couch.

Seeds of Resilience

Bereit für einen Neuanfang? Lande auf einer einsamen Insel und erschaffe in der Wildnis ein dynamisches Dorf. Mache Dich in diesem rundenbasierten Titel mit Bau- und Handwerkstechniken des Mittelalters vertraut und trotze gefährlichen Naturkatastrophen, um das Fortleben Deines Dorfes zu sichern.

Strike Force 2 – Terrorist Hunt

In Strike Force 2 wird das Paradies zum Kriegsgebiet. Als Mitglied der Strike Force Unit hast Du den Auftrag einen Agenten zu finden, der eine gefährliche paramilitärische Terrororganisation untersucht hat. Bediene Dich aus dem modernen Waffen-Arsenal, wappne Dich für den Kampf und folge den Koordinaten des Agenten in die Wildnis.

Tesla Force

Optimiert für Xbox Series X|S – Wer braucht schon Superkräfte, wenn er die Wissenschaft hat? Schließe Dich mit berühmten Genies wie Tesla, Madame Curie oder Lovecraft und stellt Euch einem kosmischen Schrecken entgegen, um den Planeten Erde zu retten. In diesem prozedural generierten Rogue-lite schießt Du Dich durch ein wildes Chaos und zerstörst die abgedrehten Allmachtsfantasien Deiner Gegner.

Towaga: Among Shadows

Kämpfe die letzte Schlacht und rette Deinen Stamm vor der Vernichtung durch das wahrhaftig Böse. Lerne, die Macht des Lichtes zu kontrollieren und exorziere Horden von blutrünstigen Kreaturen. Auf Deiner Reise kämpfst Du Dich von Tiefen des Dschungels bis in luftig hoch gelegene Bergtempel. Das Schicksal der Menschen liegt in Deiner Hand. Bist Du der Aufgabe gewachsen?