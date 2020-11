Zank Quest: Space Quest 5

PC

Im Februar 1993 gab es eine Erschütterung der Macht: Mit Space Quest 5 - Die nächste Mutation wurden nämlich gleich drei Traditionen der Adventure-Serie wie Abfall aus einem Sternenzerstörer auf die Müllkippe der Geschichte gekippt. Zum einen wurde das Spiel nicht mehr bei Sierra On-Line in Oakhurst entwickelt, sondern Mark Crowe programmierte und pixelte mittlerweile bei Dynamix in Eugene, Oregon. Sein bisheriger Mit-Guy of Andromeda Scott Murphy war allerdings immer noch bei Sierra, so dass dieser fünfte Teil auch hier einen Bruch und ein Solo-Projekt darstellt. Und drittens konzentrierte sich das Design-Team dieses Mal stark auf Star Trek als Parodie-Vorlage, so dass das Spiel schon fast in sich stimmig daher kommt.

Jan, John und Jürgen schwingen sich in dieser Folge der Zank Quest in den Captain's Chair und fliegen mit der Eureka und ihrer treuen Besatzung durch das All voller unendlicher Möglichkeiten. Folgt ihnen dorthin, wo nie ein Mensch zuvor gewesen war.

Trotz all der oben genannten Änderungen bleiben natürlich einige Dinge beruhigend gleich. Schließlich sind wir hier immer noch in einem Sierra-Spiel. Ihr habt also auch hier wieder die Möglichkeit, das angehängte Video mit 40 Minuten voller Todes-Animationen zu bewundern. Space Quest 5 mag zwar schön aussehen und einfacher als sein Vorgänger sein. Aber Mark Crowe wollte ganz offensichtlich einige Standards beibehalten.

Anhören könnt ihr die aktuelle Folge der Zankstelle direkt auf unserer Webseite. Zu finden ist die Zankstelle auf Facebook, Discord und auch auf Spotify. Schaut vorbei, kommentiert und schlagt gerne auch Themen vor.