Archive.org rettet Flash-Spiele und Animationen

Wie Adobe bereits 2017 angekündigt hat, endet der Support für Adobe Flash und damit verbunden auch für den Flash-Player zum 31. Dezember 2020. Nachdem die Software zu Beginn des 21. Jahrhunderts im Internet nicht wegzudenken war und neben Animationen aller Art auch für eine wahre Flut an Spielen wie Dorfleben oder Forge of Empires hervorgebracht hatte, wurde sie im Laufe der letzten Jahre immer unbeliebter. Steve Jobs ließ in seinem offenen Brief "Thoughts on Flash" kein gutes Haar an der Software und spätestens die Einführung von HTML5 machte Flash nahezu überflüssig.

Da das Internet ein sich stetig verändernder Ort ist und viele Inhalte dem Vergessen anheim fallen, nimmt sich die Plattform The Internet Archive nun der Flash-Kunstwerke im Netz an und konserviert sie. Aktuell bietet die Sammlung über 500 Spiele und Animationen, die auch ohne Flash-Plugin direkt im Browser laufen. In seinem entsprechenden Blog-Eintrag geht Jason Scott neben der dafür verwendeten Technik auch ein wenig auf die Geschichte von Flash ein. In der Software Library sind alle Titel aufgeführt und laden zum Stöbern ein.