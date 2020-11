PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Den Turm erkundet ihr in Egosicht. Wahlweise auch in fließender Bewegung.

Packende Spielwelt

Die Automap ist vorbildlich und gibt sogar an, welche Schlüssel ihr braucht. Eigene Notizen sind möglich. Alternativ spielt ihr oldschool ohne Map!

Die Story wird nicht nur durch Logs, Audioaufnahmen und Funksprüche vorangetrieben, sondern immer wieder auch in Zwischensequenzen.

Tolle Kämpfe, Progression und Rätsel

Früh im Spiel entscheidet ihr euch dauerhaft für eines von vier Rigs, auf dessen Basis ihr Ellies Fähigkeiten weiterentwickelt.

Im Inventar ist stets alles sehr gut erläutert und übersichtlich. Aber Achtung: Der Trageplatz ist limitiert. Ihr könnt Items aber auch in Truhen und anderen Objekten lagern.

Fazit

Dungeon Crawler

Einzelspieler

Für Anfänger bis Profis

Preis: 17,99 Euro

In einem Satz: Vaporum - Lockdown ist ein moderner Dungeon Crawler mit oldschool-Option und jeden Cent wert.

Im Herbst 2017 gelang dem slowakischen Indie-Entwickler Fatbot Games mit Vaporum (zum englischsprachigen Let's Play von GG-User Vampiro) ein tolles Debüt auf dem Spielemarkt. In dem Dungeon Crawler wacht ihr im Turm Arx Vaporum auf. Doch einiges ist schiefgegangen. Die Maschinen haben in der Steampunk-Welt die Kontrolle übernommen. Was das wohl mit der dort erforschten, mächtigen Substanz Fumium zu tun hat? Im Laufe des fantastischen Erstlingswerks erfahrt ihr mehr über euch selbst und darüber, was überhaupt passiert ist. Und was mit eurer Frau geschehen ist. Miterschien kürzlich das Prequel und ihr erlebt als Ellie Teller, der Frau des Protagonisten aus Vaporum, hautnah mit, wie die Probleme begannen und versucht zu entkommen. Ob auch das Prequel das Zeug zum modernen Klassiker hat, klärt dieser Spiele-Check.Zu Beginn des Spiels seid ihr auf einem Routineeinsatz, sucht Batterien, repariert und testet einen Teleporter und lernt spielend die Mechaniken kennen. Doch etwas ist merkwürdig. Die mit Fumium betriebenen Roboter sind plötzlich aggressiv, mutierte Tiere stehen dem in nichts nach. Es bleibt nur die Hoffnung, dem Turm irgendwie zu entkommen. Einziger Ausweg scheint ein U-Boot um sich in die Zivilisation abzusetzen. Eine packende Prämisse.Während eurer Flucht erfahrt ihr immer mehr über die Ereignisse im Turms, welche Rolle eure Eltern spielten, wie die Experimente begannen. Fatbot Games greift dabei auf die ganze Bandbreite des Storytellings zurück: Logs, Audiologs, Zwischensequenzen, Funksprüche und letztlich auch die Spielwelt selbst. Letztere ist grafisch sehr ansehnlich. Die Soundkulisse ist bedrohlich, Effekte und Musik stimmig. Manchmal hört ihr Gegner kommen, bevor ihr sie seht. Ab und zu gerät dann sogar der ganze Turm ins Wanken. Spätestens dann bietet Vaporum - Lockdown auch etwas Horrorspiel-Feeling. Wirklich toll ist, dass ihr immer wieder Abkürzungen freischaltet, so dass es kaum Backtracking gibt.Spielmechanisch bietet euch Vaporum - Lockdown in den Kämpfen die typischen "Tänze" mit euren Gegnern. Und die sind sehr abwechslungsreich. Denn viele Gegner haben mehr als nur eine Angriffsart, können beispielsweise schießen und treten oder haben eine Nahkampfattacke und elektrischen Flächenschaden auf alle benachbarten Felder. Von der spielerischen Vielfalt profitiert ihr allerdings auch: Pistolen, Gewehre, stumpfe Waffen wie Streitkolben (Bonusschaden gegen mechanische Gegner) und scharfe Waffen wie Dolche und Schwerter (Bonusschaden gegen Lebewesen). Zwischen zwei Waffensets wechselt ihr bequem mittels Hotkey. Haarig kann es werden, wenn ihr es mit mehreren Gegnern auf einmal zu tun bekommt. Gerade dann können "Zaubersprüche", technisch ermöglichte Fähigkeiten, den Unterschied ausmachen. Feuerbälle, Elektroschaden, Buffs, Debuffs, Minions: Die Auswahl ist groß und die Gegner verlangen euch unterschiedliche Taktiken ab. Statt eures Charakters levelt ihr euren Anzug auf, was eine sehr logische Erklärung für eure steigenden Fähigkeiten ist. Mehr Schaden, strukturelle Integrität (=Lebenspunkte), Zweihandkampf und vieles mehr schaltet ihr so nach und nach frei. Alles freizuschalten wird euch nicht gelingen. Ihr müsst gezielt die Schwerpunkte setzen, die zu eurem Spielstil passen. Und da gibt es nicht nur den starken Haudrauf und die "magisch" begabte Glaskanone. Das fördert auch den Wiederspielwert.Um Voranzukommen, müsst ihr oft Schlüssel oder Bauteile wie Batterien oder Hebel finden. Dazu besiegt ihr nicht nur Gegner, sondern löst auch Rätsel. Mal müsst ihr Kisten verschieben, dann eine Druckplatte richtig einsetzen, euer Bewegungsmuster an Fallen anpassen oder auf einen anders nicht erreichbaren Druckschalter schießen. Die Rätsel sind immer wieder angenehm fordernd. Manchmal musste ich schon etwas grübeln, bis ich auf die richtige Lösung kam. So schwer, dass ich wirklich hätte googlen müssen, wurden sie aber nicht. Also waren sie, zumindest für mich, genau richtig. Und wenn ihr mal nicht wisst, was ihr als nächstes tun müsst, hilft ein Blick in euer Questlog. Dazu gibt es auch immer wieder Geheimräume, die ihr entdecken könnt. Da warten zum Beispiel einmalige Waffen oder Reparatursets auf euch.Auch Vaporum - Lockdown ist ein rundum gelungener und ansehnlicher Dungeon Crawler geworden. Das Spielerlebnis mit Ellie ist beklemmend und fordernd. Ihr müsst euch immer wieder neuen Gefahren stellen, bekommt aber auch neue Möglichkeiten. Das Storytelling ist gelungen, die Soundkulisse top. Spielmechanisch sind verschiedene Spielstile möglich. Zudem gibt es zahlreiche Einstellmöglichkeiten für den Schwierigkeitsgrad und die Hilfestellungen. Ihr müsst nicht zwingend den Vorgänger gespielt haben und könnt auch mit dem Prequel starten. Beide Teile sind für Liebhaber von Dungeon Crawlern absolute Pflichttitel und für Neulinge aufgrund der vielfältigen Einstellmöglichkeiten die perfekte Chance zum Einstieg.