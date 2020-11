Cyberpunk 2077: Gameplay-Trailer, Behind the Scenes & sechs Musikstücke

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Ihr kennt das ja schon: Cyberpunk 2077 erscheint am 10. Dezember. Es ist eines der meisterwarteten Spiele der vergangenen Jahre. Innerhalb der GamersGlobal-Community befindet sich der Titel bei den am häufigsten genannten Wartespielen auf dem zweiten Platz.

In der fünften und abschließenden Folge der „Night City Wire“-Serie geht es unter anderem um die Rolle von Keanu Reeves als Johnny Silverhand (neuer Trailer) beziehungsweise wie die Szenen des Schauspielers in das Spiel integriert worden sind (auch Reeves selbst äußerst sich). Außerdem wird euch „Jali“ vorgestellt, bei der es sich um die Technologie für die Lippensychronisierung handelt und die die Gespräche „mit jedem einzelnen Charakter in allen elf Vollvertonungen authentisch macht“.

Weitere Themen der etwa 30 Minuten lange Episode sind die Entstehung des Soundtracks oder auch digitale Goodies und Belohnungen. Beispielsweise könnt ihr im Spiel die sogenannte Wolfsschule-Jacke erwerben, indem ihr Cybperpunk 2077 mit eurem Konto bei GOG.com verknüpft. Auch umgekehrt existiert dieses Feature: Befinden sich andere Titel von CD Projekt Red in eurem Besitz, erhaltet ihr für diese ebenfalls Items (für Gwent - The Witcher Card Game erhaltet ihr zum Beispiel eine bestimmte Karten- und Münzrückseite sowie den Titel „Breathtaking“).

Den Abschluss der „Night City Wire“-Reihe bildet ein neuer Gameplay-Trailer, der über fünf Minuten lang ist und in verschiedenen Sprachen zur Verfügung steht. Unter diesen Zeilen haben wir die deutsche Fassung eingebettet, die englische Version findet ihr auf dieser offiziellen YouTube-Seite. Wer sich nicht nur für die Grafik und das Gameplay interessiert, kann sich zudem sechs Musikstücke des offiziellen Soundtracks anhören:

Außerdem wurden im Zuge der neuen Videos und Informationen 25 neue 4K-Screenshots veröffentlicht, die ihr euch wie gewohnt in unserer Galerie zum Spiel anschauen könnt und die vor allem Eindrücke der Spielwelt bieten.