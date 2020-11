PM: Kate Bishop stößt am 8. Dezember zu Marvel’s Avengers (Sony Playstation Blog)

PC XOne Xbox X PS4 PS5 iOS

Marvel's Avengers ab 34,50 € bei Amazon.de kaufen.

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Ein aufregender November für echte Fans! Seit dem Start sind jetzt mehr als zwei Monate vergangen und eine spannende und herausfordernde Reise liegt hinter uns. Dabei haben wir verschiedene Rückschläge und Hürden erlebt, aber wir bleiben unserer Mission treu, euch genau die Avengers Erfahrung zu liefern, die wir euch versprochen haben. Wie ihr wisst, bildet neuer Content einen großen Teil davon – und wir freuen uns sehr, euch Kate Bishop, die auch den Mantel von Hawkeye trägt, als unsere erste neue Superheldin bei Marvel’s Avengers zu präsentieren!

Kate Bishop ist eine Weltklasse-Bogenschützin, erfahrene Schwertkämpferin und Meisterin des Sarkasmus und bissiger Kommentare. Als Clint Bartons Schützling, der wie er keine übermenschlichen Kräfte besitzt, verfügt sie über ein beeindruckendes Geschick, das sie in die Lage versetzt, mit den Avengers Schulter an Schulter die Welt zu schützen – eine Pflicht, die die gewissenhafte Kate sehr ernst nimmt. Kate Bishops erster Comic-Auftritt fand in Young Avengers (2005) #1 statt, bevor sie ihre eigene Serie, Hawkeye (2016) #1, bekam – deren Cover eine Inspiration für eines von Kates Outfits im Spiel ist. Wir wollten dem treu bleiben, was uns in den Comics am meisten an ihr begeistert hat, aber auch unsere eigene Geschichte erzählen.

Du triffst Kate, während sie nach ihrem ehemaligen Mentor Clint Barton sucht, in ihrer eigenen Operation: Marvel’s Avengers: Kate Bishop – Taking AIM. Unterwegs enthüllt sie eine riesige Verschwörung, die sich um Zeitreisen dreht – mit dem vermissten Nick Fury und einer neuen, erschreckend mächtigen Bedrohung: dem Super-Adaptoid. Sie nimmt den Hawkeye-Mantel und schließt sich den Avengers an, um dem Geheimnis auf den Grund zu gehen und eine Welt zu retten, die nicht einmal weiß, dass sie in Gefahr ist.

Als wir Kates Kit entwarfen, war es uns wichtig, dass wir die Ähnlichkeiten zwischen ihr und Clint mit ihren einzigartigen stilistischen Unterschieden in ein Gleichgewicht bringen konnten. Vieles von dem, was sie weiß, hat sie von ihm gelernt. Daher wollten wir, dass sich das in ihren Fähigkeiten widerspiegelt. Sie sollte aber auch unbedingt ihre eigenen Heroics, Intrinsics und Takedowns haben, die sie zu einer außergewöhnlichen Kämpferin machen, die man nicht unterschätzen sollte.

Als Kate tanzt du förmlich über das Schlachtfeld und bist nie lange am selben Ort. Sie ist mit umfunktionierter AIM-Technologie mit Quantenenergie ausgestattet, mit der sie ihre Feinde blitzschnell überwältigt. Mit ihren intrinsischen Angriffen teleportiert sie sich um Feinde herum und verursacht großen Schwertschaden. Mit ihren Blink-Fähigkeiten beherrscht sie Doppelsprünge, Air-Dashes und das Überqueren von Abgründen mithilfe von Teleportation über kurze Distanzen. Kate kann Feinde auch mit der Quantenverschiebung abwehren, dabei teleportiert aus der Gefahrenzone und schlägt von hinten zu. Schließlich ist es absolut typisch für Kate, die eigene Technologie von AIM gegen sie zu nutzen.

Als meisterhafte Bogenschützin verfügt Kate über eine Vielzahl von Bogenfähigkeiten, die alle mit Upgrades verbessert werden können. Ihre Razor Arrows können in einer schnellen 3-Schuss-Kombination oder mit perfektem Timing für Bonusschaden abgefeuert werden. Mit den Scatter Shot Arrows kannst du mehrere Pfeile gleichzeitig abfeuern, was für Crowd Control und für kurze Distanzen nützlich ist. Mit Explosive Arrows lassen sich Gegner hervorragend überwältigen und ihre Verteidigungslinien durchbrechen. Und schließlich richten ihre Smoke Screen Arrows großen Betäubungsschaden an allen Gegner an, die sich in der Rauchwolke befinden.

Kates Heroics sind alle einzigartig – und wir wollten sichergehen, dass sie ihre Persönlichkeit glaubwürdig widerspiegeln. Decoy ist Kates Support Heroic: Es aktiviert ein Hologramm von ihr, das Pfeile mit Quantenenergie auf ihre Gegner schießt, um sie abzulenken. Eine völlig neue Art der Täuschung ermöglicht After Image – ein Upgrade, bei dem du mit deinem Decoy Platz tauschen kannst. Mit Self-Destruct Remote lässt du den Decoy explodieren und richtest großen Quantenschaden an. Verdopple deinen Schaden! Mit Kates Assault Heroic Warp Arrow kannst du dich über weite Distanzen teleportieren. Gleichzeitig wird eine große Quantenexplosion auslöst, mit der Feinde in die Luft geschleudert werden. Worm Hole ist eine Upgrade-Option für Warp Arrow, die Portale öffnet, mit denen Verbündete schnell über das Schlachtfeld teleportiert werden können, um Kate zu unterstützen. Quantum Overdrive ist ihr Ultimate Heroic, mit dem ihr Bogen mit unbegrenzter intrinsischer Energie geladen wird und explosive Quantenenergie-Pfeile abfeuert. Wir sind schon ganz gespannt, wie jeder Spieler Kates Kit individuell anpassen wird!

Und natürlich ist auch das Schwert in Kates Händen eine tödliche Waffe. Wehe jedem, der sie unterschätzt, wenn sie ihren Bogen wegsteckt. Nutze ihr Schwert für eine Vielzahl von schnellen und agilen Schwertangriffen, um Feinde zu besiegen, die sich törichter Weise in ihre Nähe wagen. Mit einem so mächtigen Arsenal an Fähigkeiten und Angriffen würden wir sie definitiv nicht zum Feind haben wollen – oder wir würden vor Angst zittern.

Nach Kates Geschichte kommt Clints Geschichte, die beide miteinander verflochten und jeweils Teil eines größeren Puzzles sind. Clint Barton kannst du Anfang 2021 spielen!

Kate stößt am 8. Dezember zu Marvel’s Avengers. Wir freuen uns auf eure digitalen Fotos, Gameplay-Videos, Reaktionen, Builds und Feedback zu ihr! Wie immer danken wir euch herzlich für eure Ermutigung und eure Vorschläge – ohne euch wäre das alles nicht möglich.

Marvel’s Avengers

Jetzt kaufen €69,99

Marvel’s Avengers: Deluxe Edition

Jetzt kaufen €89,99