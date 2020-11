Hyrule Warriors - Zeit der Verheerung: Testvergleich deutscher Magazine [4/7]

In unserem Noten-Vergleich zu Hyrule Warriors - Zeit der Verheerung führen wir Tests, Reviews, Wertungen oder wie auch immer von den folgenden deutschen Online-Spielemagazinen auf – unabhängig davon, dass einige davon auch Print-Angebote (aka Hefte) publizieren: 4Players, CBS (Computer Bild Spiele), GameStar.de (& GamePro.de) GIGA.de, PCGames.de (& Videogameszone.de), Spieletipps.de und, natürlich, GamersGlobal.de – wobei wir uns höflich ans Ende der Review-Liste stellen. Was uns wichtig ist: Eine Wertung kann immer nur eine grobe Beschreibung der Spielqualität sein – bitte lest euch den jeweiligen Testbericht durch, bevor ihr euch zu einer vielleicht aus dem Rahmen fallenden Note äußert. Die Magazine Gameswelt.de und Eurogamer.de tauchen nicht mehr auf, seit sie sich entschlossen haben, keine Wertung mehr unter ihre Tests zu schreiben.

Wertungs-Vergleich: Hyrule Warriors - Zeit der Verheerung

Review von Note/Link Zitat aus dem Testbericht

4Players 80

v. 100 Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung bietet wie schon der Vorgänger gewohnt kurzweilige Haudrauf-Action im Stil von Koeis Warriors-Reihen. Das Gegneraufkommen ist hoch, die Steuerung handlich, die Beutehatz motivierend. Zudem wird das Zelda-Flair mit charmanten Animationen und Details wie Lebensleisten in erweiterbarer Herzform gut eingefangen.

Computer Bild Spiele - Nicht getestet*

GameStar /

GamePro 78

v. 100 Die Charaktere von Breath of the Wild mochte ich schon im Hauptspiel. Sie hier vereint zu sehen macht mir also richtig Spaß. Kopfschmerzen bereitet mir nur die miese technische Performance. [...] Bei einem schnellen Actionspiel muss die Framerate stabil sein und die Steuerung berechenbar reagieren. Beides ist hier nicht jederzeit der Fall [...]

GIGA - Nicht getestet*

Spieletipps 78

v. 100 Je mehr Fortschritt ich machte, je mehr Angriffe und Charaktere ich freischaltete, desto mehr Spaß hatte ich zunehmend. [...] Zelda: Breath of the Wild ist eines meiner Lieblingsspiele, sodass sich das Abenteuer allein für die vielen tollen Zwischensequenzen für mich gelohnt hat. [...] Die wankelmütige Technik hat mich persönlich nicht so sehr gestört.