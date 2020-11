PM: IMMORTALS FENYX RISING: DEMO AUF STADIA WIEDER VERFÜGBAR (Ubisoft News)

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 18. November 2020– Ab heute gibt Immortals Fenyx Rising™ den Spielern mit der Rückkehr der kostenlosen Demo von Stadia eine weitere Chance, einen Vorgeschmack auf das Spiel zu bekommen. Ab sofort können Spieler erneut in das mythologische Open-World-Abenteuer eintauchen. In dieser Demo ist Fenyx auf einer Mission das mysteriöse Geheimnis der Zyklopen aufzudecken. Die Demo spielt in einem neuen Archipel, das von Aphrodites Region des Spiels inspiriert wurde und mit einem Mix aus Kämpfen, Erkunden und Puzzeln, den Spielern bereits einen Eindruck auf die endgültige Spielerfahrung geben soll. Um Zugriff auf die Demo zu bekommen, brauchen Spieler einen Stadia Account, welcher lediglich eine Gmail-Adresse vorsieht. Nachdem die Spieler die Demo abgeschlossen haben, können sie sich mit dem Einloggen bei Ubisoft Connect, das Stadium-Rüstungsset freischalten. Das Stadium-Rüstungsset beinhaltet einen einzigartigen Helm und Rüstung. Immortals Fenyx Rising erscheint am 3. Dezember 2020 auf Stadia, PlayStation®4, der Xbox One Gerätefamilie (einschließlich Xbox One X), PC, Nintendo Switch™, Epic Games Store und im Ubisoft Store. Zudem wird das Spiel auch auf PlayStation 5, Xbox Series X, Luna und Ubisoft+*, dem Abo-Service von Ubisoft, erscheinen. Alle Informationen zur Stadia-Demo von Immortals Fenyx Rising gibt es unter folgendem Link: https://stadia.com/link/inNJQHF355fXNgX8A