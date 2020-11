Freut euch auf ein sprunggewaltiges Abenteuer in putzig designten Kulissen, in denen es nur so vor kreativen Ideen und coolen Interaktionen wimmelt. Der Stoffritter wird akrobatisch durch die Luft gewirbelt, kann Schalter bedienen, in Geheimgänge rollen, sich katapultieren und viele Geheimnisse lüften. Das Team aus Sheffield lässt sogar ganze Level zum Beat mittanzen; der Soundtrack ist klasse!