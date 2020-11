Spieleveteranen-Podcast #190: Playstation 5 & Xbox Series X/S

Smalltalk & Nextgen

Teaser Die neue Konsolengeneration ist da und zu diesem Anlass haben die Spieleveteranen einen Stargast zur ausführlichen Besprechung eingeladen. Dazu gibt es eine Dosis Smalltalk und die wichtigsten News.

Nintendos Game & Watch mit Super Mario Bros. ist nicht die einzige neue Spiele-Hardware, die uns in den letzten Tagen beschäftigt hat: Mit Playstation 5 und Xbox Series S/X ist die nächste Konsolengeneration gestartet. Jörg spielt schon etwas länger mit den Kisten herum, inzwischen haben auch Heinrich und Gastveteran Stephan erste Erfahrungen in der Wohnzimmerpraxis gesammelt. Wir diskutieren, wie uns die Geräte gefallen, was bislang gespielt wurde und wie sich der Generationswechsel anfühlt. Vor dem Veteranen-Konsolenstammtisch erwartet euch die bewährte Mischung aus Smalltalk und News-Meldungen.

Fühlt ihr euch stark genug, die Spieleveteranen wöchentlich zu hören? Dann unterstützt uns auf https://www.patreon.com/spieleveteranen

Besetzung: Heinrich Lenhardt und Jörg Langer begrüßen Gastveteran Stephan Freundorfer.

Aufnahmedatum: 12.11.2020

Laufzeit: 1:31:54 Stunden

0:00:15 News & Smalltalk

0:03:52 Gemischte News: Bioware kündigt neue Mass Effect-Taten an, Episoden-Adventure Sam & Max Save the World wird geremastered.

0:10:42 Was haben wir zuletzt gespielt? Assassin’s Creed Valhalla und Dirt 5.

0:12:54 Die Hörerfrage zum Tage: Andreas Wanda interessiert sich für Amiga-Erinnerungen.

0:20:53 Wir begrüßen Gastveteran Stephan Freundorfer, der gerade sein neues Game & Watch ausgepackt hat.

0:33:02 Playstation 5 und Xbox Series S/X

0:33:07 Die neue Konsolengeneration von Microsoft und Sony will nicht nur mit besserer Grafik punkten. Auch schnelle SSD-Laufwerke und ein Augenmerk auf Abwärtskompatibilität sollen das Spielvergnügen steigern.

0:48:42 Welche Innovationen hat das Dualsense-Gamepad der PS5, welche Annehmlichkeiten bietet die "Quick Resume"-Funktion der neuen Xboxen?

1:05:05 Die PS5 hat bei den "richtigen "Launch-Spielen die Nase vorne, dafür fahren die Xboxen ein reichhaltiges Game-Pass-Büffet auf.

1:21:05 Welche Konsolen-Generationswechsel der Vergangenheit sind uns besonders in Erinnerung geblieben?