PM: Die Xbox Game Pass Community: Alles, was Du wissen musst (Microsoft Xbox Wire)

Jede Menge Spieler testen aktuell erstmalig den Xbox Game Pass und entdecken dabei tonnenweise Gründe, ihn zu lieben. Spiele neue Titel der Xbox Game Studios direkt am ersten Tag ihrer Veröffentlichung, profitiere von EA Play im Xbox Game Pass Ultimate oder zocke die Games der Xbox Game Pass-Bibliothek nicht nur auf Konsole und PC, sondern auch auf einem Android-Device Deiner Wahl dank Cloud Gaming (Beta). Egal, was der Grund für Deinen Beitritt war: Herzlich willkommen in der Community!

Wir wollen, dass Du in den vollen Genuss der Vorzüge des Xbox Game Pass kommst, deshalb haben wir für Dich einen Crashkurs mit allem Wissenswerten vorbereitet – aktuelle Features, neue Spiele und geplante Neuerungen, die Du schon bald genießt. Und selbst wenn Du schon eine Weile Mitglied bist, entdeckst Du vielleicht doch ein Feature, das Du schon längst vergessen hattest.

Zuerst die Basics: Als Mitglied des Xbox Game Pass hast Du Zugang einer sich stetig aktualisierenden, kuratierten Spielesammlung bestehend aus über 100 Titeln, die Du spielst, wann immer Du willst – darunter auch neue Titel der Xbox Game Studios, auf die du bereits pünktlich zum Launch Zugriff hast. Wir bieten eine Reihe von Mitglieder-Optionen, so dass Du genau den Game Pass auswählen kannst, der zu Deinem Spielverhalten passt. Je nachdem welches Abonnement Du wählst, hast Du auch Zugriff auf EA Play, exklusive Rabatte, Perks für Mitglieder, fantastische Spiele und jede Menge Auswahl, auf welchem Endgerät Du diese Spiele spielst. Hier eine Übersicht über die verschiedenen Modelle:

Xbox Game Pass Ultimate

Xbox Game Pass für PC

Xbox Game Pass

Im Xbox Game Pass warten jede Menge Titel auf Dich, die Du gemeinsam mit Deinen Freunden genießt. In der Bibliothek findest Du Multiplayer-Spiele, Koop-Spiele und auch Titel, die plattformübergreifendes Spielen ermöglichen. Und falls Du auf der Suche nach Titeln bist, die auf Deiner neuen Konsole besonders brillant mit höheren Frameraten und in 4K-Auflösung dargestellt werden, versuch doch einen der Folgenden:

Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft werden außerdem Destiny 2 und Halo: The Master Chief Collection für Xbox Series X|S optimiert.

Wir wollen, dass Du jederzeit Bescheid weißt, auf welche Spiele Du Dich in naher Zukunft freuen kannst. Hier sind einige Möglichkeiten, wie Du schnell und einfach eine Übersicht der kommenden Titel findest:

Apropos aufregende, neue Dinge: EA Play ist seit kurzer Zeit Teil des Xbox Game Pass Ultimate – ohne zusätzliche Kosten. EA Play kommt über die EA Desktop App (Beta) am 15. Dezember auch auf den PC – für Mitglieder des Xbox Game Pass Ultimate und Xbox Game Pass für PC. Mit dieser zusätzlichen Mitgliedschaft hast Du Zugang zu 60 der bekanntesten Spiele von EA. Beispiel gefällig? Stelle Dich den Herausforderungen von Star Wars Jedi: Fallen Order, FIFA 20, Titanfall 2 oder Need for Speed Heat sowie Titeln der beliebtesten EA-Franchises wie Battlefield, Mass Effect, Skate, und Die Sims. Mehr noch: Du erhältst zusätzlich verfrühten Zugriff auf bald erscheinende Spiele wie FIFA 21, Madden NFL 21 und Star Wars: Squadrons. Du spielst dabei keine Beta oder Demo, sondern das richtige Spiel. Dein Fortschritt wird gespeichert, falls Du Dich entscheidest, den Titel zu kaufen.

Unser Geheimtipp: Installiere Deine neuen Spiele bereits von unterwegs auf Deiner Konsole oder PC über die Xbox Mobile App. Wenn Du also nach Hause kommst, warten Deine frisch installierten Spiele bereits auf dich. Außerdem findest Du in der App alle frischen News, erhältst Einblick in die aktuelle Spielesammlung und erfährst, welche Spiele den Game Pass bald verlassen.

Jeder Spieler kennt den süßen Duft des Erfolges! Für noch mehr Erfolgsdrang unter den Mitgliedern sorgen die Xbox Game Pass Quests, die spannende zusätzliche Herausforderungen inklusive motivierender Belohnungen bereithalten. Für Ultimate-Member gibt es dank exklusiver Quests doppelten Grund zur Freude. Die aktuellen Quests findest Du in der Xbox Game Pass Mobile App und auf Deiner Konsole in der Game Pass-Sektion. Für den erfolgreichen Abschluss der Quests erhältst Du Microsoft Rewards Punkte, die Du im Microsoft Store gegen Prämien eintauschen oder für wohltätige Zwecke spenden kannst.

Wenn neue Spiele kommen, müssen alte Spiele den Game Pass auch wieder verlassen. Aber wir machen Dir den Abschied leicht: Ein paar Wochen vor der Frist, informieren wir Dich über das baldige Ausscheiden der Titel. Weitere Details zu den Spielen, die den Game Pass bald verlassen, findest Du in Deiner Xbox App auf PC, in der Game Pass-Rubrik Deiner Konsole, oder in unseren regelmäßigen Update-Artikeln hier auf Xbox Wire DACH.

Spiele müssen den Xbox Game Pass zwar irgendwann verlassen, doch auch davon kannst Du profitieren. Nutze Deinen exklusiven Mitglieder-Rabatt und sicher Dir eines der bald ausscheidenden Spiele deutlich günstiger als zum regulären Preis.

Das sind jede Menge Informationen, doch wir sind sicher, dass Du jetzt optimal für die Nutzung Deines Xbox Game Pass vorbereitet bist! Für weitere aktuelle News zum Xbox Game Pass und die neusten Informationen aus dem Xbox-Kosmos findest Du hier auf Xbox Wire DACH.