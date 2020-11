Cyberpunk 2077: Neue Gameplay-Szenen auf Xbox Series X und Xbox One X

PC XOne Xbox X PS4 PS5

CD Projekt RED hat ein weiteres Gameplay-Video zum heiß erwarteten Cyberpunk 2077 veröffentlicht. Im Fokus der Präsentation aus der Reihe Night City Wire stehen die Konsolen-Versionen, daher bekommt ihr Szenen auf Xbox One X und der erst kürzlich erschienenen Xbox Series X zu sehen.

Das Material führt euch ausschnittsweise die Quest Automatic Love vor, in der euer Alter Ego V eine Vermisste sucht. V klemmt sich für die Suchaktion bei Tag und Nacht hinter das Steuer und fährt durch Night City. Später geht es auch zu Fuß durch die Metropole und in ein Bordell, in dem sich der von Keanu Reeves verkörperte Begleiter Johnny Silverhand zu Wort meldet. Mit Feinden räumt V im Video mit Schießprügeln und im Nahkampf auf.

Der Release von Cyberpunk 2077 hat sich einige Male verschoben. Zuletzt musste CD Projekt RED den Release am 19. November 2020 kurzfristig kippen. Am 10. Dezember 2020 soll es aber endgültig soweit sein, dass ihr Cyberpunk 2077 in den Versionen für PC, PS4 und Xbox One erleben könnt. Die optimierten Versionen für PS5 und Xbox Series X|S werden 2021 erscheinen und sollen für Käufer der Last-Gen-Fassung als kostenloses Upgrade verfügbar sein.