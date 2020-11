Assassin's Creed Valhalla: Erfolgreichster Starttitel seit Bestehen der Reihe

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Trotz teilweise nicht so hoher Bewertungen der Fachpresse – GamersGlobal allerdings vergab im Test 9,0 – und einiger kritischer Stimmen aus der Fangemeinde ist Assassin's Creed Valhalla das bisher erfolgreichste Spiel der Reihe, was die Verkaufszahlen innerhalb der ersten Woche angeht. Zugleich ist es das zum Start meistverkaufte PC-Spiel des Herstellers, was sich auch in den Rekordverkäufen im eigenen Ubisoft-Store widerspiegelt.

Als weitere Rekorde meldet der Hersteller, dass von den Spielern bereits über vier Millionen Kilometer in der Spielwelt zurückgelegt, im Siedlungsbau über 55 Millionen Gebäude freigeschaltet, über 3,5 Millionen Partien des Würfelspiels Orlog und über 1,8 Millionen Trinkspiele absolviert wurden. Können 1,8 Millionen Besäufnisse lügen? Na also.

Neben dem obligatorischen Season-Pass, welcher zwei größere Story-Erweiterungen beinhaltet, arbeitet Ubisoft an weiteren Inhalten für das Spiel. Bereits nächsten Monat wird es das erste von mehreren Ingame-Events geben, welches einen neuen Siedlungsbereich, ein traditionelles Wikingerfest und einen weiteren Spielmodus umfassen wird. Das Spiel ist für PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One und die Xbox Series S|X erschienen.