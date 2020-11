Bubble Bobble 4 Friends: The Baron is Back! Jump-and-run mit den niedlichen Drachen heute erschienen

Switch PS4

Bubble Bobble 4 Friends ab 29,99 € bei Amazon.de kaufen.

Heute ist Bubble Bobble 4 Friends: The Baron is Back! vom japanischen Entwickler Taito für die Playstation 4 erschienen. Dabei handelt es sich um eine erweiterte Version des bereits im letzten Jahr für die Switch erschienenen Jump-and-Run-Titels mit den niedlichen Drachen und der ikonischen Musik. Wenn ihr bereits die Standard-Version auf der Switch besitzt, bekommt ihr ein kostenloses Upgrade.

Die erweiterte Version bringt euch 100 neue Levels. Damit könnt ihr euch nun in 200 Levels austoben. Es gibt außerdem einen Vierspieler-Koop, die originale Arcade-Version und ein Onlineranking. Außerdem kehrt Baron von Blubba als Bösewicht zurück.

GG-User Vampiro wird euch in Kürze näheres über die PS4- und Switch-Version berichten. Bubble Bobble 4 Friends: The Baron is Back! hat sowohl für die Switch als auch die PS4 einen empfohlenen Verkaufspreis von 39,99 Euro. Direkt unter dieser News könnt ihr euch den Launch-Trailer zur neuen, erweiterten Version anschauen.