PM: Die Reise geht weiter: Halo 4 in The Master Chief Collection optimiert für Xbox Series X|S (Microsoft Xbox Wire)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Ein weiterer Meilenstein für alle Halo-Fans: Halo 4 erscheint in der The Master Chief Collection optimiert für Xbox Series X|S, auf Windows 10 PC, im Xbox Game Pass für PC, im Microsoft Store und bei Steam! Nach jahrelanger harter Arbeit finalisiert 34 Industries die The Master Chief Collection und liefert obendrein eine ganze Reihe an Optimierungen, die dafür sorgen, dass Du die Abenteuer des Master Chiefs noch immersiver erlebst. Doch damit ist die abenteuerliche Reise der The Master Chief Collection noch lange nicht am Ende – lies einfach weiter, denn es bleibt spannend!

In Halo 4 ist die Menschheit der Auslöschung durch die Covenant knapp entgangen – doch als sich ein uraltes Übel regt, ist eine noch viel größere Gefahr im Verzug. Gestrandet in einem Schiffswrack auf einem außerirdischen Planeten muss der Master Chief einen Weg zurück nach Hause finden und gleichzeitig die drohende Verschwörung der Forerunner aufhalten. Schlüpfe erneut in die Mjolnir-Rüstung des unerschütterlichen Master Chief und kämpfe Dich durch die Welt der Forerunner, um den Didaktiker von einer Mission abzuhalten, die er bereits vor 100.000 Jahren begonnen hat: die Vernichtung der Menschheit.

Neben der Halo 4 Stellar-Kampagne stürzt Du Dich auf über 25 Multiplayer-Maps in spektakuläre Gefechte und profitierst von einem verbesserten System für anpassbare Rüstungen, mit dem Du Deine Panzerung so individuell wie niemals zuvor gestaltest. Falls Du noch mehr Nervenkitzel suchst, schließe Dich mit einem Freund in den Koop-Missionen der Spartan Ops zusammen und erlebe anspruchsvolle Missionen, die mit ihren storybasierten Inhalten die Geschichte genau dort fortsetzen, wo die Hauptkampagne endet.

Mit diesem Tag finalisiert 343 Industries nicht nur die Halo PC-Sammlung, sondern markiert auch den Start von Halo: The Master Chief Collection optimiert für Xbox Series X|S. Denjenigen, die auf den neuen Konsolen spielen, wird eine ganze Reihe neuer, optimierter und aktualisierter Funktionen zur Verfügung stehen, darunter:

Bitte bedenke, dass Du einen kompatiblen Bildschirm benötigst, um in den vollen Genuss der Optimierungen zu kommen. Die neuen Updates sind automatisch verfügbar, sobald Du Deine neue Xbox startest.

Vielleicht denkst Du jetzt, dass die Reise der The Master Chief Collection ihr Ende erreicht hat – doch das Gegenteil ist der Fall! Auch in Zukunft wirst Du in den Genuss neuer Features, Updates und Seasons kommen!

Wir haben mit The Master Chief Collection unglaublich viel erreicht und dafür möchten wir und die Entwickler Dir danken, denn ohne Dich und die wahnsinnig leidenschaftliche Community wäre der Erfolg von Halo: The Master Chief Collection nicht möglich gewesen. Daher bedeutet es uns so viel, diesen besonderen Meilenstein mit Dir zu teilen. Doch gedanklich arbeiten wir bereits an den Abenteuern, die noch vor uns liegen. In der Zwischenzeit hoffen wir, dass Du jede Menge neue und wunderbare Erinnerungen beim Spielen sammelst. Und vergiss niemals: Spartans sterben nie!

