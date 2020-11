Halo 4 in der MCC ab sofort optimiert für Series X/S und PC

PC 360 XOne

In der Halo Master Chief Collection (im Test, Note: 9.0) waren bisher nicht alle Titel mit den ballerwütigen Kampfanzugträger enthalten. Beispielsweise fehlte Halo 4 (im Test, Note: 8.5), doch dieser Umstand ändert sich nun, wie Microsoft via Pressemitteilung bekannt gibt. Sowohl auf dem PC (via Xbox Game Pass für PC, Microsoft Store und Steam) als auch auf den neuen Xbox Series X und Series S ist das vierte Abenteuer des Master Chiefs in einer überarbeiteten Version erhältlich.

Mit dem Hinzufügen von Halo 4 in die Master Chief Collection hat 343 Industries die Sammlung finalisiert. Neben dem besagten vierten Ableger sind Halo - Combat Evolved Anniversary, Halo 2 - Anniversary, Halo 3, Halo 3: ODST und Halo Reach enthalten. Falls ihr also noch Lücken in der Reihe habt, dann könnt ihr sie jetzt schließen. Bis zum Release von Halo Infinite, das auf einen nicht genauer definierten Termin im Jahr 2021 verschoben wurde, ist es schließlich noch etwas hin.