PM: Baut eure eigene Weltraumagentur auf und landet in Mars Horizon als erstes auf dem roten Planeten (Cosmocover)

Baut eure eigene Weltraumagentur auf und landet in Mars Horizon als erstes auf dem roten Planeten

LONDON – 17. November 2020 – The Irregular Corporation ( PC Building Simulator, Murder By Numbers ) und Auroch Digital ( Megaquarium ) freuen sich den Launch ihrer heiß erwarteten Weltraumagentursimulation Mars Horizon bekannt zu geben. Das Spiel ist ab sofort für PC, Xbox One, PlayStation®4 und Nintendo Switch™ verfügbar. Zur Feier der Launchwoche gibt es auf PC, Xbox One, Nintendo Switch™, sowie für Playstation Plus Mitglieder auf der PlayStation®4, einen Rabatt von 10% auf den Preis von 17,99€.

In Mars Horizon übernehmen Spielerinnen und Spieler die Kontrolle über ihre eigene Raumfahrtagentur und bauen sie vom Beginn des Weltraum-Zeitalters, bis zur Landung auf der Marsoberfläche aus. Ihr werdet die Ressourcen Forschung, öffentliche Unterstützung und natürlich Geld gut managen müssen, während ihr daran arbeitet eure Missionen erfolgreich abzuschließen und eure Astronautinnen und Astronauten sicher in den Weltraum zu befördern. Zudem müsst ihr euch mit anderen Agenturen, die dieselben Ziele verfolgen, messen – entscheidet ihr euch mit ihnen zusammen zu arbeiten, oder fliegt ihr Solo?

Während der Missionen entscheidet spannendes, rundenbasiertes Gameplay über Erfolg und Scheitern, jede Entscheidung zählt! Nutzt ihr Energie um die Fehlfunktion einer Antenne zu beheben oder spart ihr die Energie auf, um sie nutzen zu können, falls es zu einem Sauerstoff-Leck kommen sollte? Womöglich hätte diese Situation verhindert werden können, wenn ihr weitere 3 Monate auf die Planung verwendet hättet? Welche Technologie soll erforscht werden? Welche Rakete soll gebaut werden? Solltet ihr zuerst den Mond in Angriff nehmen, oder euch direkt für den Mars vorbereiten?

Mars Horizon wurde in Kooperation mit der Europäischen Weltraumagentur (ESA) entwickelt, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter Teammitglieder des ExoMars Programms, standen dem Entwicklungsteam bezüglich der Planung und Durchführung einer Marsexpedition beratend zur Seite. Der globale Beitrag der ESA dazu, die Erkundung des Weltraums für die gesamte Menschheit voranzutreiben ist in der Leidenschaft und Mission des Spiels verankert.

Der Soundtrack zu Mars Horizon , der exklusives Bonusmaterial und neu arrangierte Stücke beinhaltet, ist ebenfalls auf Steam erhältlich. Der Soundtrack kann zudem als Teil der Mars Horizon Orbital Edition, die Spiel und Soundtrack verbindet und dabei einen Rabatt von 15% gewährt, erworben werden.

Fliegt zu Twitter um @AurochDigital und @IrregularCorp zu folgen. Zudem bietet die ofizielle Website weitere Informationen. Unter https: www.esa.int könnt ihr mehr über die ESA erfahren und auch hier sei euch Twitter wärmstens empfohlen @ESA . Die ESA erhält keine finanzielle Kompensation für dieses Spiel und die Verkäufe.

Über The Irregular Corporation The Irregular Corporation ist von den unterschiedlichen Leidenschaften der Spielerschaft rund um den Globus getrieben und gibt seit 2015 einzigartige und einnehmende Spiele unterschiedlicher Genres heraus. The Irregular Corporation vereint ein globales Team aus leidenschaftlichen Profis der Industrie, die ihre Erfahrung nutzen um unabhängige Entwickler zu unterstützen und das volle Potential ihrer Spiele zu unterstützen. Unsere Titel umfassen unter anderem den PC Building Simulator, Good Company und das kürzlich angekündigte Mars Horizon.

Über Auroch Digital Ein unabhängiges Spiele-Entwicklungsstudio, mit Sitz in Bristol (UK) das 2010 gegründet wurde. Das Studio arbeitet an originellen Titeln, Partnerschaften und Work-for-hire-Projekten und spezialisiert sich dabei auf Strategiespiele und digitale Brettspiele. Auroch hat zudem ein Interesse daran, Spiele zu machen, die sich mit echtweltlichen Themen auseinandersetzen.

Über die Europäische Weltraumorganisation Die Europäische Weltraumorganisation (ESA) ist das Tor Europas zum Weltraum.

Sie ist eine 1975 gegründete zwischenstaatliche Organisation, deren Aufgabe darin besteht, europäische Raumfahrtkapazitäten zu entwickeln und sicherzustellen, dass die Investitionen in die Raumfahrt den Bürgern in Europa und weltweit zugutekommen.

Die ESA hat 22 Mitgliedstaaten: Österreich, Belgien, die Tschechische Republik, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Irland, Italien, Luxemburg, die Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Spanien, Schweden, die Schweiz und das Vereinigte Königreich. Slowenien und Lettland sind assoziierte Mitglieder.

Die ESA arbeitet förmlich mit sechs anderen EU-Mitgliedstaaten zusammen. Kanada nimmt im Rahmen eines Kooperationsabkommens an bestimmten ESA-Programmen teil.

Mehr über die ESA erfahren Sie unter www.esa.int