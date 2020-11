Hearthstone: Der Dunkelmond-Wahnsinn ist jetzt verfügbar

PC iOS MacOS Android

Vergangene Woche erschien mit Patch 19.0 die neueste Aktualisierung zu Blizzards Sammelkarten-Spiel Hearthstone. Dieser Patch dient zur Vorbereitung für die Veröffentlichung der nächsten Erweiterung namens Der Dunkelmond-Wahnsinn.

Mit den 135 neuen Karten führt diese Erweiterung eine neue Mechanik namens Verderben ein. Dabei werden Karten mit diesem Schlüsselwort auf eurer Hand aufgewertet, wenn ihr eine andere Karte mit höheren Manakosten ausspielt. Auch ziehen die alten Götter als veränderte Variante wieder ins Spiel ein.

Mit der neuen Erweiterung wird aber nicht nur an bekannten Modi gefeilt - auch für das Schlachtfeld hält der Patch einige Änderungen parat. So wird auch ein völlig neuer Modus eingeführt: der Duellmodus.

Dabei erstellt ihr für einen Helden ein Deck aus 15 Karten und tretet dann gegen andere Spieler an. Das Deck wird nach jedem Spiel erweitert und so kann ein anfänglich eher schwaches Deck durchaus konkurrenzfähig werden. Das Wertungssystem ist analog dem der Arena. Eine Runde endet, wenn ihr zwölf Siege oder drei Niederlagen auf eurem Konto habt.

Als letzte große Neuerung führt der Patch ein runderneuertes Fortschrittssystem ein. So ist es jetzt möglich, in Hearthstone Erfolge freizuschalten und neben täglichen auch wöchentliche Quests abzuschließen. Außerdem gibt es als Motivation den sogenannten Belohnungsweg. Mit jedem Erfolg und jeder abgeschlossenen Quest sammelt Ihr Punkte für diesen Weg und schaltet so nach und nach neue Belohnungen, wie zum Beispiel Gold oder Kartenpacks, frei. Die neue Erweiterung wird am heutigen 17.11.2020 freigeschaltet, der neue Modus mitsamt den neuen Belohnungen ist schon live.