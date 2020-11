Jetzt am Kiosk: Retro Gamer 1/2021

Von retro bis brandaktuell

Teaser Abonnenten konnten schon schmökern. Nun dürfen auch Kioskleser die interessanten Themen der Retro Gamer 1/2021 entdecken – von Klassikern wie Die Siedler bis zu Aktuellem zum neuen Konsolen-Launch.

Highlights von Retro Gamer 1/2021

Die kostenlose Lesprobe für alle (16 Seiten)

Titel

Editorial

Inhaltsverzeichnis

Star Wars - Empire at War (Klassiker-Check)

(Klassiker-Check) Lode Runner (Retro-Revival)

(Retro-Revival) Lure of the Temptress (Making of)

(Making of) Futuristische Rennspiele (Sammler-Check)

Leseprobe für Premium-User (30 Seiten)

(Sammler-Check) Alex Kidd in Miracle World (Making of)

(Making of) MS-DOS-Spiele (Außenseiter)

Es haben sich erneut 196 Seiten zu einem Heft zusammen getan und die Redaktion hat die Seiten mit spannenden Geschichten über Perlen von früher gefüllt, um euch mit Lesespaß zu versorgen. Wobei ihr in Ausgabe 1/2021 nicht nur etwas zu den altehrwürdigen Plattformen findet, sondern auch Infos zu den Modellen der neunten Konsolengeneration von Microsoft und Sony. Eine kleine Erinnerung: Wenn der Weg zum Zeitschriftenhändler für euch keine Option ist, bestellt einfach Online und die Retro Gamer kommt als Heft oder digital zu euch.Der deutsche Entwickler Blue Byte veröffentlicht anno 1993 eine Wirtschaftssimulation, die sich zu einer langlebigen Serie auswachsen sollte. Es ist in diesem Jahr, dassdas erste Malüber heimische Bildschirme laufen lässt. Der vielbeschworene Wuselfaktor brachte mehr Spaß in das schlichte Ansehen der eigens aufgebauten Stadt, deren Bewohner emsig Waren auf den Straßen transportierten. Unsere Titel-Story zeichnet den Aufstieg und Fall von Die Siedler kurz vor der Rückkehr im Jahr 2021 nach.An der Konsolenfront erwartet euch ein umfangreicher Vergleich vonmitin der Standard- und Digitalausführung. Klassischer wird es, wenn wir demunter die Haube schauen und die Techniktricks der Nintendo-Konsole entschlüsseln. Die Kniffe zielten damals freilich auf ein möglichst schickes Aussehen auf Röhrenbildschirmen. Doch die werden nicht mehr hergestellt und auf dem LCD wirken die Titel einfach anders. Wie sich die Ästhetik von Retrospielen in einer Welt der Flachbildschirme retten lässt, fragt unser Schwerpunkt-ArtikelDamit nicht genug warten auf euch Themen wie die Historie von, im Klassiker-Check widmet sichdem RPG-Leitstern, während Mick Schnellewieder aufleben lässt. Das und weitere interessante Retro-Revivals, Klassiker-Checks und mehr mit Veteranen wieundbietet euch die Retro Gamer 1/2021.Wie immer könnt ihr euch direkt an dieser Stelle mit der Leseprobe einen Eindruck von der Ausgabe verschaffen. Kostenlos für alle ist die reguläre Leseprobe mit 16 Seiten. Die GG-Premium-User unter euch erhalten wie immer eine ausführlichere Kostprobe, die mit 30 Seiten noch einmal deutlich satter ausfällt.