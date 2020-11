PM: IMMORTALS FENYX RISING™ UND CARTOON NETWORKS ADVENTURE TIME TREFFEN IM EPISCHEN CROSSOVER TRAILER AUFEINANDER (Ubisoft News)

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 17. November 2020 – Freunde helfen Freunden. IMMER. Ubisoft® veröffentlichte einen aufregenden Crossover-Trailer, in dem Adventure Time auf die mythologische Welt von Immortals Fenyx Rising™ trifft. Immortals Fenyx erscheint am 3. Dezember 2020 auf Stadia, PlayStation®4, der Xbox One Gerätefamilie (einschließlich Xbox One X), Nintendo Switch™, Epic Games Store und im Ubisoft Store. Zudem wird das Spiel auch auf PlayStation 5, Xbox Series X und Ubisoft+*, dem Abo-Service von Ubisoft, erscheinen. In diesem neuen Video verirren sich Finn und Jake außerhalb des Landes Ooo und treffen auf der Goldenen Insel von Immortals Fenyx Rising auf einen mürrischen Zerberus. Zum Glück ist Fenyx hier, um ihre Hintern zu retten!

Alternativ liegt das Video hier als Direktdownload bereit. Dieses Crossover, das einen epischen und humorvollen Ton anschlägt, war für Ubisoft und Cartoon Network die perfekte Gelegenheit sich zusammenzuschließen. In den kommenden Wochen wird es einige Überraschungen in Adventure Time geben! Entwickelt von Ubisoft Quebec***, den Machern von Assassin’s Creed Odyssey, ist Immortals Fenyx Rising eine spannende neue Marke, die mythologische Abenteuer zu neuen Höhen verhilft. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Fenyx, einen mit Flügeln ausgestatteten Halbgott auf der Mission, die griechischen Götter und ihre Heimat vor einem dunklen Fluch zu retten. Spieler erlernen die legendären Kräfte der Götter, müssen heroische Prüfungen überwinden und sich mächtigen mythologischen Bestien stellen, um sich letztendlich Typhon, dem tödlichsten Titanen der griechischen Mythologie, entgegenzustellen.

