Captain Sabertooth and the Magic Diamond erscheint am 20. November

Entwickler Ravn Studio hat in Zusammenarbeit mit dem Publisher Zordix bekannt gegeben, dass ihr Plattformer Captain Sabertooth and the Magic Diamond am 20. November 2020 auf PC (via Steam) und Nintendo Switch erscheinen wird. Das Abenteuer mit Piratensetting lässt euch entweder als Pinky oder Veronica auf Schatzsuche gehen, genauer gesagt wollt ihr den namensgebenden magischen Diamanten bergen. Dabei besucht ihr unterschiedliche Inseln, die jeweils mit ganz eigenen Designs aufwarten sollen.

Für einen leichten Metroidvania-Touch sollen die Fähigkeiten eurer Freibeuter sorgen, die ihr im Spielverlauf findet. Als Gegner stellt sich euch Maga Khan in den Weg, der eine Armee böser Affen befehligt. Aber auch anderen tierischen Feinden müsst ihr euch erwehren. Der Titel basiert auf der gleichnamigen Animations-Filmreihe und ist wie diese auch eher an ein jüngeres Publikum gerichtet.