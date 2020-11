PC XOne

Der Planet Hoxxes unterteilt sich in verschiedene Biome, in denen ihr euch für eine der sieben Missionstypen entscheidet. Alle 30 Minuten werden diese neu ausgewürfelt.

Another Day in the Office

Die ganzen Mühen münden in neuen Freischaltung-Optionen für eure Zwerge. Die Verbesserung der Waffen und Gadgets ist auch dringend nötig um unter Tage effizienter voranzukommen.

Belohnung ist die halbe Miete

Die Gegner sind keine Augenweide. Trotzdem ist nicht mit ihnen zu spaßen und ihr solltet im Kampf ihren Schwachpunkt anvisieren. Bei diesem Glyphid ist es das hellgrün leuchtende Hinterteil.

Grafik, Sound und Single- oder Multiplayer

Bei der Endabrechnung erfahrt ihr, wie gut ihr euch geschlagen habt. In einem vollen Team sind natürlich sowohl die verdienten Credits wie auch die erhaltenen Erfahrungspunkte höher.

Auftrag erfüllt

Egoshooter für PC und Xbox One

Einzelspieler und Multiplayer

Für Einsteiger und Fortgeschrittene

Preis: 29,99 Euro für PC bei Steam, Microsoft Store (im GamePass enthalten)

In einem Satz: Zwergischer Plünder-Shooter mit eingängigem Gameplay, der vor allem im Multiplayer einen Heidenspaß macht.

Inheuert ihr, ein arbeitswilliger Zwerg, bei dem gleichlautenden Bergbauunternehmen an. Die Firma hat es sich zur Aufgabe gemacht, dem Planeten Hoxxes IV so viele Mineralien und Ressourcen wie möglich zu entreißen. Also begebt ihr euch alleine oder gemeinsam mit drei anderen Zwergen in die unbekannte Höhlenwelt des Alien-Planeten. Das Missionsziel vor Augen erkundet ihr die unterirdische Welt und plündert bis die Spitzhacke glüht.Euer Büro sind die Höhlen und Labyrinthe innerhalb des Planeten und nachdem ihr euch für eine Mission entschieden habt, geht es ausgerüstet mit zwei Waffen, einer Spitzhacke und einigen Gadgets hinunter in die Tiefe. Die Ziele der Aufträge sind durchaus abwechslungsreich: Bei der Bergbauexpedition sucht ihr nach Morkite, in Nesträuber dringt ihr in den Bau eines Organismus' ein um Eier zu plündern und bei der Eliminierung stellt ihr euch zwei riesigen Dreadnoughts. Die Vor-Ort-Veredelung fordert mehr Ausdauer von euch, denn unter Tage errichtet ihr drei Bohrtürme, verbindet diese mit Rohren mit der Hauptraffinerie und wehrt während des Prozesses die angreifenden Höhlenbewohner ab und repariert beschädigte Rohrleitungen.Ist das Missionsziel erfüllt, müsst ihr innerhalb von fünf Minuten zurück zur Landesonde gelangen. Je weiter ihr euch in das Tunnelsystem gewagt habt, umso kniffliger kann sich diese letzte Aufgabe gestalten. Die Missionen in den zufallsgenerierten und quasi komplett zerstörbaren Arealen spielen sich mehrheitlich ziemlich flott und actionlastig, der Abbau von Ressourcen und Kampf gegen die Kreaturen sind immer wiederkehrende Elemente. Ihr findet hier und da noch kleinere Zufalls-Events - viel mehr Abwechslung bietet euch der Arbeitsalltag aber nicht.Deep Rock Galactic setzt alles auf sein Fortschritts- und Belohnungssystem: „Tue etwas, und ich belohne dich!“ Da ihr stetig Spiel-Meilensteine erreicht, die euch Perk-Punkte gewähren, funktioniert das Anreiz-System. Mit den Perks erwerbt ihr hilfreiche passive Eigenschaften für euren Charakter. Außerdem schaltet ihr durch das Hochleveln eurer Zwerge weitere Modifikationen für die Waffen und Gadgets frei. Um diese final zu erwerben, benötigt ihr neben ausreichend Credits auch bestimmtet Materialien. Die findet ihr natürlich unter Tage oder verdient sie in den Missionen. Nach Freischaltung kauft ihr sei gegen Bares auch am Mineralien-Basar.Für die Arbeit unter Tage stehen euch vier Berufszweige offen: Der Schütze fräst sich mit seiner Minigun durch die Gegner und spannt ein Seil über Abgründe. Der leichter bewaffnete Späher schwingt sich mit dem Enterhaken gekonnt durch die Gebiete und erhellt mit Leuchtkugeln dunkle Abschnitte. Der Bohrer bohrt der Truppe leichthändig Wege durchs Gestein, brät anstürmende Gegner mit einem Flammenwerfer. Und der Ingenieur erschafft Plattformen und unterstützt die Belegschaft mit portablen Gewehrtürmen. Dazu verfügt jede Klasse über ein nützliches Gadget, wie zum Beispiel Granaten oder einen Schild.Optisch präsentiert sich Deep Rock Galactic zweischneidig. Weiß die farbenfrohe Spielwelt mit ihrem kantigen, groben Comic-Look noch zu überzeugen, sind die Gegner grafisch trist und wenig ansehnlich. Auch wirken ihre Animationsabläufe größtenteils sehr plump. Diese Punkte wiegen aber nicht als Spielspaßkiller, da ihr die Alien-Feinde eh möglichst schnell von der Bildfläche tilgt. Die Sounduntermalung finde ich wirklich gelungen - allerdings spielt sie während der Missionen nur eine Nebenrolle. Überzeugen können die wuchtigen Soundeffekte und die coole Vertonung der Zwerge: Ihre markigen Sprüche, Belehrungen und Unflätigkeiten während der Missionen sind ganz großes Kino.Spielt ihr Deep Rock Galactic im Singleplayer, werdet ihr von einer Drohne unterstützt. Auf euren Befehl baut sie schwer erreichbare Ressourcen ab und unterstützt euch im Kampf gegen die Alien-Meute. Das Erkunden der Minen macht auch alleine Spaß, und ihr könnt euch in aller Ruhe mit einem neuen Berufszweig vertraut machen. Sein volles Potential entfaltet der Titel aber erst im Multiplayer. Die einzelnen Fähigkeiten der Charaktere ergänzen sich perfekt und jeder Spieler kann sich in den Dienst der Truppe stellen. Eine Stärke von Deep Rock Galactic ist aber auch, dass der Titel eine Menge Spieler-Chaos duldet und selbst unkoordiniertestes Vorgehen selten zum Scheitern einer Mission führt. Zumindest auf den ersten beiden (von fünf) Schwierigkeitsgraden verzeiht das Programm Fehler.Für diesen Check habe ich rund 20 Stunden unter Tage verbracht, und ja, Deep Rock Galactic holt mich mit seinem einfachen Spielkonzept ab. Es macht mir großen Spaß durch die detailreichen Höhlengebilde zu ziehen, die Missionsziele zu erfüllen und nebenbei möglichst viele Rohstoffe abzubauen. Die einzelnen Klassen spielen sich sehr unterschiedlich und interessant, sie ergänzen sich gut in einem (funktionierenden) Team. Aber selbst wenn im bunt zusammengewürfelten Multiplayer-Haufen das Chaos regiert, bin ich gerne ein Teil davon. Noch bleibt mir genug zu tun, aber ich bin unsicher, ob mich der Titel langfristig motivieren kann. Denn das oberflächliche Belohnungs-Korsett ist arg eng geschnürt und fernab der Freischaltungen sehe ich inhaltlich wenig Anreize, wie der Titel bei Laune halten soll.