PM: Captain’s Log – Update 1.3 (Kalypso Media)

mein Name ist Moritz, auch bekannt auf Steam unter dem Namen „Lord MK“. Ich bin der Producer von Port Royale 4. Heute möchte ich euch gerne einige Details zum kommenden großen Update 1.3 für Port Royale 4 verraten. Damit implementieren wir unter anderem die ‚Unabhängigkeitserklärung‘, durch welche ihr euch von eurer Startnation lossagen und eure eigene Nation spielen könnt. Natürlich werden wir mit diesem Update viele zusätzliche Änderungen und Verbesserungen ins Spiel bringen, ein paar davon, werde ich euch im Folgenden noch vorstellen 1) Unabhängigkeitserklärung Sobald ihr alle verfügbaren Konzessionen in Port Royale 4 freigeschaltet habt und 10 Militärkonvois mit Kapitänen besitzt, könnt ihr in Zukunft eure Unabhängigkeit erklären. Dies ermöglicht es euch eine eigene Nation zu gründen. Die zum Spielbeginn ausgewählte Spielerflagge wird dann übernommen und ihr könnt einen eigenen Namen für eure Nation wählen. Außerdem werden alle Städte, die ihr zu diesem Zeitpunkt verwaltet, zu eurer Nation gehören. In all jenen Städten, die eurer alten Nation gehören bzw. von ihr verwaltet werden, verliert ihr die Bau- und Handelsgenehmigungen sowie alle Gebäude. Eure neugegründete Nation wird sich zunächst in einem Unabhängigkeitskrieg mit eurer Mutternation befinden, selbst wenn alle ehemaligen Städte dieser Nation bereits euer eigen sind. Die Beziehung zu den anderen, verbleibenden Nationen wird zunächst einmal auf ‚neutral‘ gesetzt. Als Oberhaupt eurer eigenen Nation habt ihr sodann die volle Kontrolle über die diplomatischen Beziehungen mit den anderen Nationen und könnt ihnen den Krieg erklären, um Frieden bitten oder auch Friedensverträge akzeptieren. Eure Nation wird automatisch eigene Schatzflotten nach Europa aussenden, um koloniale Güter gegen Ruhm einzutauschen. Darüber hinaus werdet ihr im Krieg auch keine Kaperbriefe mehr brauchen, da ihr nun unter eurer eigenen Flagge segelt.